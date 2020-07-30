29 июля 2020

ЕГЭ по иностранному языку не будет обязательным

© Служба новостей «URA.RU»
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Пробный экзамен в рамках основного периода ЕГЭ в лицее №88. Екатеринбург, гимназия, егэ, экзамен, подготовка к экзаменам, школа, среднее образование, единый государственный экзамен, педагоги, учителя, лицей
Обязательный ЕГЭ по английскому языку отменили Фото: Анна Майорова © URA.RU

Иностранный язык не будет обязательным предметом для сдачи в 11-м классе. Проект приказа подготовлен в Минпросвещения РФ.

«Минпросвещения России подготовило проект приказа, согласно которому иностранный язык не входит в число обязательных предметов государственной итоговой аттестации обучающихся», — говорится в сообщении, которое приводит ТАСС.

Ранее для получения аттестата о среднем образовании школьники должны были обязательно сдать ЕГЭ по русскому языку и математике. Однако в министерстве несколько лет настаивали на том, что с 2022 года в этот список должен был включен экзамен по иностранным языкам. После проведения экзаменов в этом году в интернете появилась петиция, авторы которой потребовали аннулирования результатов ЕГЭ по английскому языку. Дело в том, что задания для школьников были записаны отвратительно, поэтому они не смогли набрать заслуженных баллов.

«Ощущение того, что задания по аудированию были записаны заведомо артистами с дефектами речи, и, не принимая еще во внимание оснащенность наших школ подобающей техникой, где в лучшем случае есть колонки или, как во многих ППЭ, просто поставили старенький ноутбук. Это аудирование не сможет понять даже носитель языка», — отмечали недовольные родители. Они также рассказали, что некоторые задания были рассчитаны на уровень сложности выше того, что имеют школьники и даже некоторые педагоги.

Между тем в Национальном родительском комитете (НРК) считают, что обязательный ЕГЭ по иностранному языку противоречит Стратегии национальной безопасности РФ. «Обязательный ЕГЭ по иностранному — излишняя мера, поскольку у нас не укомплектован штат учителей в регионах, не всем выпускникам он потом вообще нужен. Это был бы лишний источник стресса для родителей и детей, а также дополнительная финансовая нагрузка», — заявила «Коммерсанту» глава НРК Ирина Волынец.

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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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