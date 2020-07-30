ЕГЭ по иностранному языку не будет обязательным

Обязательный ЕГЭ по английскому языку отменили Фото: Анна Майорова © URA.RU

Иностранный язык не будет обязательным предметом для сдачи в 11-м классе. Проект приказа подготовлен в Минпросвещения РФ.

«Минпросвещения России подготовило проект приказа, согласно которому иностранный язык не входит в число обязательных предметов государственной итоговой аттестации обучающихся», — говорится в сообщении, которое приводит ТАСС.

Ранее для получения аттестата о среднем образовании школьники должны были обязательно сдать ЕГЭ по русскому языку и математике. Однако в министерстве несколько лет настаивали на том, что с 2022 года в этот список должен был включен экзамен по иностранным языкам. После проведения экзаменов в этом году в интернете появилась петиция , авторы которой потребовали аннулирования результатов ЕГЭ по английскому языку. Дело в том, что задания для школьников были записаны отвратительно, поэтому они не смогли набрать заслуженных баллов.

«Ощущение того, что задания по аудированию были записаны заведомо артистами с дефектами речи, и, не принимая еще во внимание оснащенность наших школ подобающей техникой, где в лучшем случае есть колонки или, как во многих ППЭ, просто поставили старенький ноутбук. Это аудирование не сможет понять даже носитель языка», — отмечали недовольные родители. Они также рассказали, что некоторые задания были рассчитаны на уровень сложности выше того, что имеют школьники и даже некоторые педагоги.