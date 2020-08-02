Врио губернатора Дмитрий Махонин обеспечил себе место на выборах, собрав необходимое количество подписей Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

Врио губернатора собрал подписи для участия в выборах — управляющие компании будут штрафовать за срывы отопительного сезона — в нытвинской больнице массово уволились медработники. Все самые интересные и важные новости Пермского края к утру 3 августа — в обзоре URA.RU:

Дмитрий Махонин обеспечил себе место на выборах

Врио губернатора Пермского края Дмитрий Махонин собрал необходимое число подписей для участия в осенних выборах на пост главы региона. Он предоставил в избирательную комиссию почти 22 тысячи подписей.

Власти обсудили подготовку и празднование 300-летия Перми

1 августа власти Перми обсудили подготовку и проведение 300-го юбилея Перми, который состоится в 2023 году. Чиновники планируют увеличить список ремонтируемых культурных объектов и, с помощью горожан, составить программу мероприятий. В частности, пермяков приглашают к участию в конкурсе на разработку брендбука с учетом выбранного символа юбилея.

Музею современного искусства PERMM передадут историческое здание

Объект культурного наследия — дом на Лебедева, 11, где ранее находилась поликлиника, может быть передан Музею современного искусства PERMM. Об этом заявил врио губернатора Пермского края Дмитрий Махонин. Здание находится в собственности у частного лица и требует капитального ремонта.

Управляющие компании будут штрафовать за срывы сроков

Пермские управляющие компании начнут штрафовать, если они будут срывать сроки подготовки домов к отопительному сезону. Решение о наказании будут принимать на заседаниях административных комиссий в районах, в том случае, если компании не будут придерживаться плана подготовки, который нужно будет составить до 30 ноября. Для должностных лиц штраф составит от трех до четырех тысяч рублей, для юридических — от 15 до 30 тысяч рублей.

Из пермской больницы массово уволились сотрудники

Из больницы в Нытве массово уволились медработники из-за конфликта с руководителем медучреждения. Там с ноября 2019 года по июнь 2020-го уволились 32 человека, их них 15 врачей.

Главврач учреждения Иван Катаев прокомментировал ситуацию корреспонденту URA.RU. По его словам, часть медработников покинула больницу в связи с выходом на пенсию, часть — в связи с переездом в другие регионы и страны. Также он отметил, что за этот период на работу принято 44 сотрудника.