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Самое актуальное в Пермском крае на 3 августа. Врио губернатора Махонин готов к выборам, празднование 300-летия Перми расширят

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Пленарное заседание Законодательного собрания Пермского края, махонин дмитрий
Врио губернатора Дмитрий Махонин обеспечил себе место на выборах, собрав необходимое количество подписей Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

Врио губернатора собрал подписи для участия в выборах — управляющие компании будут штрафовать за срывы отопительного сезона — в нытвинской больнице массово уволились медработники. Все самые интересные и важные новости Пермского края к утру 3 августа — в обзоре URA.RU:

Дмитрий Махонин обеспечил себе место на выборах

Власти обсудили подготовку и празднование 300-летия Перми

  • 1 августа власти Перми обсудили подготовку и проведение 300-го юбилея Перми, который состоится в 2023 году. Чиновники планируют увеличить список ремонтируемых культурных объектов и, с помощью горожан, составить программу мероприятий. В частности, пермяков приглашают к участию в конкурсе на разработку брендбука с учетом выбранного символа юбилея.

Музею современного искусства PERMM передадут историческое здание

  • Объект культурного наследия — дом на Лебедева, 11, где ранее находилась поликлиника, может быть передан Музею современного искусства PERMM. Об этом заявил врио губернатора Пермского края Дмитрий Махонин. Здание находится в собственности у частного лица и требует капитального ремонта.

Управляющие компании будут штрафовать за срывы сроков

  • Пермские управляющие компании начнут штрафовать, если они будут срывать сроки подготовки домов к отопительному сезону. Решение о наказании будут принимать на заседаниях административных комиссий в районах, в том случае, если компании не будут придерживаться плана подготовки, который нужно будет составить до 30 ноября. Для должностных лиц штраф составит от трех до четырех тысяч рублей, для юридических — от 15 до 30 тысяч рублей.

Из пермской больницы массово уволились сотрудники

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