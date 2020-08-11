Бывшего курганского замгубернатора обвинили в четырех взятках

Сергея Пугина обвиняют во взятках на 700 тысяч рублей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Уголовное дело бывшего курганского замгубернатора Сергея Пугина

В отношении бывшего первого заместителя губернатора Курганской области Сергея Пугина, арестованного по обвинению в злоупотреблении полномочиями, возбуждено четыре новых уголовных дела. Экс-чиновника подозревают в получении четырех взяток, сообщает региональное следственное управление СК России.

«По версии следствия, Пугин в 2015—2018 годах неоднократно получал взятки в сумме от 50 тысяч до 500 тысяч рублей от коммерческого директора ООО „МультиПласт“ Михаила Третьякова за оказание общего покровительства», — заявляют в ведомстве. Сумма взяток, вменяемых Пугину, составляет около 700 тысяч рублей. В СУ СК отмечают, что новые эпизоды удалось выявить во взаимодействии с оперативными сотрудниками регионального УФСБ России.

Уголовные дела возбуждены в отношении Пугина и Третьякова по ст. 290 (получение взятки) и ст. 291 (дача взятки) УК РФ. На имущество Пугина и его родственников наложен арест. Расследование уголовных дел продолжается.

Ранее URA.RU сообщало, что подозрение во взятках у следователей появилось после задержания Третьякова, который полгода находился в международном розыске. Он заключил со следствием досудебное соглашение и рассказал, что с 2015 по 2018 годы Пугин получал от него взятки.

Пугина задержали 29 апреля. Следствие считает, что с 2018 по 2019 год экс-чиновник вместе с бывшим замглавы Шадринского района Вячеславом Розниным изготовил, подписал и оплатил фиктивные акты выполненных работ в пользу шадринского ООО «Мультипласт», зная о том, что работы не выполнены. Объекты до сих пор не достроены. Общий ущерб составил 195 млн рублей.