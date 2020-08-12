От следователей потребуют пересмотреть дело о прослушке Ройзмана

В деле Олега Грехова обнаружились явные противоречия Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Свердловский облсуд поставил вопрос о возвращении на доследование дела о прослушивании телефонных разговоров экс-мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана. Как сообщила URA.RU Ольга Кезик, адвокат одного из обвиняемых — бывшего главы полиции Первоуральска Олега Грехова — судья Андрей Минеев усмотрел в деле явное противоречие.

Олега Грехова и его заместителя Артема Письменного, который, по версии следствия, выступал посредником при передаче денег, обвиняют во взятке (статья 290 УК РФ). При этом речь идет о продаже распечаток телефонных переговоров Ройзмана. «Олегу Грехову предъявлено обвинение во взятке, но за распространение сведений, содержащих гостайну — а именно таковыми являются данные прослушивания телефонных переговоров — обвинения не предъявлено», — констатировала адвокат. Суд усмотрел в этом явное противоречие и счел, что в такой ситуации рассматривать дело нельзя, отметила Ольга Кезик. Она подчеркнула, что ее подзащитный не признает вину. Оглашение решения состоится 14 августа в 10.30.

Как писало URA.RU, распечатки переговоров экс-мэра обнаружились, когда был задержан бывший прокурор Алексей Карпов, приговоренный к 25 годам тюрьмы за заказные убийства. Евгений Ройзман, на тот момент занимавший пост главы Екатеринбурга-председателя думы, предположил, что с помощью данных прослушки преступник хотел свести счеты и с ним. Политики неоднократно выступал с разоблачениями деятельности Карпова.