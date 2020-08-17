В день рождения сотрудник может уйти с работы раньше, но только если в организации, где он трудится, сложилась такая традиция. К такому решению пришел Верховный суд РФ, рассмотрев жалобу бывшей сотрудницы компании «Волгофарм», которая покинула рабочее место в свой день рождения на четыре часа раньше.
Истица утверждала в жалобе, что на ее предприятии сложилась традиция, когда именинников с работы отпускают пораньше, пишет издание «Прайм». В свой праздник она предупредила начальника о намерении уйти пораньше и получила устное согласие. Однако «традиция» не была закреплена в документах компании. Позднее работодатель провел проверку и уволил именинницу за прогул. Суд первой инстанции восстановил сотрудницу на работе. Однако после апелляционной жалобы ее вновь уволили. Тогда женщина обратилась в Верховный суд.
«Доводы о том, что уход работников в свой день рождения ранее окончания рабочего дня осуществлялся с согласия руководителя, предметом обсуждения суда апелляционной инстанции не являлись и, соответственно, правовой оценки… не получили», — сказано в определении. Дело будет направлено на новое апелляционное рассмотрение в суд апелляционной инстанции.
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