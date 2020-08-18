В ХМАО назначили нового прокурора

В органах прокуратуры Светлана Берсенева работает 15 лет Фото: Софья Сандурская © URA.RU

Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов подписал приказ о назначении прокурором Кондинского района Светланы Берсеневой. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе окружного надзорного ведомства.

«С февраля 2018 года занимала должность заместителя прокурора Кондинского района», — говорится в сообщении прокуратуры ХМАО. До перевода в этот муниципалитет вся трудовая деятельность Берсеневой была связана с Нефтеюганском. С 2005 года она прошла карьерную лестницу от следователя до заместителя Нефтеюганского межрайонного прокурора.

Ранее URA.RU сообщало, что летом президент РФ Владимир Путин продлил полномочия прокурора ХМАО Евгения Ботвинкина. На этой должности он сможет проработать еще пять лет.