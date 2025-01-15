15 января 2025

Власти ХМАО повысят стипендии студентам

© Служба новостей «URA.RU»
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Размер стипендии повысится на 4%
Размер стипендии повысится на 4% Фото:

В ХМАО увеличится размер стипендии для студентов на 4%. Об этом сообщил окружной департамент внутренней политики.

«„Нормативы формирования стипендиального фонда будут увеличены за счет средств бюджета автономного округа с 1 сентября 2025 года на уровне инфляции — 4%“, — сказано сайте правительства Югры. Конкретный размер стипендии зависит от организации и числа получателей, но сумма стипендии не может быть ниже установленного норматива.

В данный момент в округе средняя стипендия студентов, получающих средне-профессиональное образование, составляет около 3 000 рублей, высшее образование — 10 000. У студентов аспирантуры стипендия 18 000, ординатуры — 25 000 рублей.

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В ХМАО увеличится размер стипендии для студентов на 4%. Об этом сообщил окружной департамент внутренней политики. «„Нормативы формирования стипендиального фонда будут увеличены за счет средств бюджета автономного округа с 1 сентября 2025 года на уровне инфляции — 4%“, — сказано сайте правительства Югры. Конкретный размер стипендии зависит от организации и числа получателей, но сумма стипендии не может быть ниже установленного норматива. В данный момент в округе средняя стипендия студентов, получающих средне-профессиональное образование, составляет около 3 000 рублей, высшее образование — 10 000. У студентов аспирантуры стипендия 18 000, ординатуры — 25 000 рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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