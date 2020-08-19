Спецкомиссию создали после смерти челябинки в очереди к врачу

Расследование взяла под личный контроль первый вице-губернатор Ирина Гехт Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Смерть челябинских супругов, у которых подозревали коронавирус и погибших с разницей в три дня, расследует специальная комиссия во главе с первым вице-губернатором Ириной Гехт. Об этом сообщила она сама.

«Понимая и разделяя эмоции родных, предлагаю провести профессиональную оценку ситуации. Сегодня врачи ограничены в комментариях требованиями соблюдения врачебной тайны, и вся информация интерпретируется с позиции только одной стороны. Возглавлю лично комиссию по разбору этой ситуации», — сообщила журналистам Гехт. Также она пообещала регулярно информировать о результатах расследования и оказать всю необходимую помощь семье.

О трагедии URA.RU рассказал сын погибших Александр Камакшин. По его словам, родители, которым не исполнилось и 50 лет, «сгорели» с разницей в три дня. Сначала в очереди на КТ умерла мать, которую неделю лечили «от бронхита» и отказывали в тестах на коронавирус. Затем, через три дня, в реанимации скончался глава семьи с 85-90%-м поражением легких. У него тесты взяли после смерти супруги. Коронавирус также предварительно подтвержден у несовершеннолетней дочери покойных, которая жила с родителями.

Оставшийся без родителей мужчина обратился во всем надзорные органы и администрацию президента с требованием разобраться в ситуации и наказать виновных. «Мои родители умерли мучительной смертью, так и не дождавшись помощи. Я не хочу, чтобы эту трагедию „замяли“», — пояснил он URA.RU.