Онищенко оценил идею транспортировки Навального в Берлин

Когда речь идет о жизни человека, политика должна отойти на второй план, заявил Геннадий Онищенко Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Алексей Навальный впал в кому после отравления

Алексея Навального следовало вывести из комы прежде, чем вести на лечению в Германию. С таким заявлением выступил бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко.

«Больного, прежде всего, нужно вывести из этого состояния [комы]. В таком состоянии человека транспортировать нельзя. Это — самое опасное», — заявил Онищенко «Комсомольской правде».

Когда речь идет о жизни человека, нужно забыть о политике, отметил Онищенко. По мнению бывшего главы Роспотребнадзора, никому не выгодно травить Навального, так как на российском политическом поле сейчас присутствует стабильность.

Алексею Навальному стало плохо 20 августа во время полета из Томска в Москву. Борт экстренно сел в Омске, Навальный впал в кому, его подключили к аппарату ИВЛ в БСМП №1. В окружение Навального заявляли о том, что юриста и блогера отравили. При этом врачи уверяли, что не нашли в организме Навального ядов. Медики почти двое суток не давали разрешения на транспортировку Навального, однако вечером 21 августа его родные и соратники получили возможность отправить Навального в Германию.

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