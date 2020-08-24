Российские военные получат новейший высокоточный миномет

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Памятные мероприятия в Пскове ко дню 20-ти летия подвига 6 роты 104 гвардейского парашютно-десантного полка. Псков, вдв, десантники, десант, армия, военные, солдаты, марш, плац, военнослужащие, парад, строй, смотр строя
Военные получат новый комплекс после испытаний Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Армия России получит новейший комплекс с управляемыми минами «Грань». Об этом сообщили в пресс-службе холдинга «Высокоточные комплексы» корпорации «Ростех», разработавшей оружие.

«„Грань“ — комплекс управляемого вооружения для 120-миллиметровых нарезных и гладкоствольных минометов», — пишет «РИА Новости». Госиспытания комплекса назначены на 2021 год.

Среди основных особенностей комплекса — возможность стрелять из нескольких минометов одновременно по нескольким целям, возможность стрелять при сокращенной метеобаллистической подготовке исходных установок, а также поражать цели, движущиеся в узких проходах и расположенные за высокими гребнями укрытий.

Комплекс «Грань» с высокой эффективностью и небольшим количеством привлекаемых средств и расхода управляемых мин позволяет обеспечить высокий уровень поражения в условиях, когда другое минометное и артиллерийское оружие оказывается неэффективным, заключили в компании — разработчике.

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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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