Российские военные получат новейший высокоточный миномет

Армия России получит новейший комплекс с управляемыми минами «Грань». Об этом сообщили в пресс-службе холдинга «Высокоточные комплексы» корпорации «Ростех», разработавшей оружие.
«„Грань“ — комплекс управляемого вооружения для 120-миллиметровых нарезных и гладкоствольных минометов», — пишет «РИА Новости». Госиспытания комплекса назначены на 2021 год.
Среди основных особенностей комплекса — возможность стрелять из нескольких минометов одновременно по нескольким целям, возможность стрелять при сокращенной метеобаллистической подготовке исходных установок, а также поражать цели, движущиеся в узких проходах и расположенные за высокими гребнями укрытий.
Комплекс «Грань» с высокой эффективностью и небольшим количеством привлекаемых средств и расхода управляемых мин позволяет обеспечить высокий уровень поражения в условиях, когда другое минометное и артиллерийское оружие оказывается неэффективным, заключили в компании — разработчике.
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