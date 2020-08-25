В США нашли преимущества российского танка «Армата»

По всему корпусу танка расположены камеры, которые обеспечивают полный обзор происходящего Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Разработчики российского беспилотного танка T-14 «Армата» смогли решить проблему, которая традиционно мешает дистанционно управляемым машинам. Главным плюсом новой модели стали широкоугольные камеры по всему корпусу — они дают обзор происходящего вокруг танка и передают экипажу полную информацию об обстановке. Об этом написал американский публицист Питер Сучиу в статье для журнала National Interest.

«Обеспечение техники „ситуационной осведомленностью“ является важнейшим вопросом, относящимся к дистанционно управляемым аппаратам», — пишет РИА «Новости» со ссылкой на статью. Еще одной важной инновацией публицист считает необитаемую башню, которая оснащена управляемой гладкоствольной 125-миллиметровой пушкой 2А82-1М с автоматической системой заряжания.

Отличительной особенностью танка также является его способность развивать скорость до 90 километров в час. По мнению Сучиу, «Армата» оказалась более мобильной, чем американский танк M-1 Abrams.

Кроме того, российская машина может участвовать в разведывательных операций, а также помогать в определении целей и корректировке огня для самоходных артиллерийских установок, систем поверхность-воздух и танков Т-90.

«Армата» считается единственным в мире танком третьего поколения, который используют в прямом соприкосновении с противником, а также для уничтожения его живой силы и укрепления. Ранее сообщалось, что в скором времени танки начнут поставлять за рубеж, передает RT.

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