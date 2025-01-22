Life: в Таиланде россиянка угрожала ножом полицейскому

На тайском острове Пхукет россиянка, предположительно находясь в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, угрожала полицейским ножом. Об этом сообщает местная полиция.
«Очевидцы вызвали полицию, которая попыталась установить контакт с женщиной, но она схватила кухонный нож из бара The Eyeball и начала угрожать. Полицейские оцепили территорию и вызвали переводчика для переговоров», — передает издание Life. Когда были предприняты попытки остановить женщину, она угрожающе прижала нож к своему животу. Тайский полицейский выстрелил ей в руку из пистолета с резиновыми пулями. В результате женщина уронила нож, после чего была задержана.
По предварительной информации, она находилась в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. Ее доставили в больницу Таланг для проведения медицинского осмотра, а после того как женщина пришла в сознание, полиция провела допрос. Выяснилось, что она приехала на фестиваль электронной музыки EDC Thai 2025, где, предположительно, и употребила запрещенные вещества. Россиянка должна была вернуться в Москву 27 января. В настоящее время ведется расследование.
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