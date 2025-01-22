Mash: мобилизованный боец из Башкирии два месяца полз до своего подразделения

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
В военной части мобилизованного признали пропавшим без вести
В военной части мобилизованного признали пропавшим без вести Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Мобилизованный из Башкирии с позывным «Малой», пропавший без вести, два месяца полз до своего подразделения, чтобы выжить и вернуться к своим. Он был вынужден использовать тела павших бойцов для маскировки от вражеских дронов.

«Он вынужден был ползти почти всю дорогу и прикрываться телами всушников — обманывая вражеские fpv-дроны. В воинской части и дома его почти похоронили», — сообщает telegram-канал Mash. Осенью 2022 года «Малой» отправился участвовать в специальной военной операции. В составе 5-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады он принимал участие в захвате Красногоровки, исполнял обязанности командира разведывательного отряда, а также занимался эвакуацией тел погибших и раненых с линии боевого соприкосновения.

В начале ноября 2024 года «Малой» был направлен на выполнение боевого задания, после чего пропал без вести. На протяжении двух месяцев его семья и друзья безуспешно искали его в госпиталях, моргах и среди воинских частей, пока не увидели его фотографию в социальных сетях. Военнослужащий почти не ел и утолял жажду растаявшим снегом. При звуке приближающегося дрона он либо имитировал смерть, либо скрывался под телами павших бойцов, оставленных на линии фронта.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Мобилизованный из Башкирии с позывным «Малой», пропавший без вести, два месяца полз до своего подразделения, чтобы выжить и вернуться к своим. Он был вынужден использовать тела павших бойцов для маскировки от вражеских дронов. «Он вынужден был ползти почти всю дорогу и прикрываться телами всушников — обманывая вражеские fpv-дроны. В воинской части и дома его почти похоронили», — сообщает telegram-канал Mash. Осенью 2022 года «Малой» отправился участвовать в специальной военной операции. В составе 5-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады он принимал участие в захвате Красногоровки, исполнял обязанности командира разведывательного отряда, а также занимался эвакуацией тел погибших и раненых с линии боевого соприкосновения. В начале ноября 2024 года «Малой» был направлен на выполнение боевого задания, после чего пропал без вести. На протяжении двух месяцев его семья и друзья безуспешно искали его в госпиталях, моргах и среди воинских частей, пока не увидели его фотографию в социальных сетях. Военнослужащий почти не ел и утолял жажду растаявшим снегом. При звуке приближающегося дрона он либо имитировал смерть, либо скрывался под телами павших бойцов, оставленных на линии фронта.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...