В Роскачестве рассказали, как выявить поддельное банковское приложение на смартфоне

Поддельные банковские мобильные приложения, которые внешне не отличаются от оригинальных, могу быть установлены на смартфон любой марки. Об этом сообщили в Роскачестве.
«На iPhone нет мобильных приложений популярных банков, этим и пользуются мошенники, создавая подделки. А владельцы Android-смартфонов могут стать жертвами собственной невнимательности...» — передает «Прайм» сообщение ведомства.
В Роскачестве назвали основные признаки поддельных банковских приложений: маленькое количество отзывов, большая часть из которых являются негативными. Кроме того, такие приложения часто имитируют дизайн официальных банковских приложений, и их логотип может быть практически идентичен оригиналу.
Эксперты также отметили, что мошенники часто допускают орфографические и пунктуационные ошибки в названиях и описаниях поддельных приложений. Такие приложения могут запрашивать ввод личных данных и CVV-кода, что приводит к краже личной информации и невозможности доступа к мобильному сервису. К тому же, приложение может интегрировать сетевой фильтр, что в свою очередь может привести к передаче данных на мошеннический веб-сайт.
В ведомстве предостерегли, что при входе в поддельное приложение на мобильном телефоне пользователь может получить СМС с кодом. Ввод этого кода позволит злоумышленникам получить доступ к пользовательскому аккаунту на портале «Госуслуги».
Ранее старший аналитик Digital Risk Protection компании F.A.C.C.T. Мария Синицына сообщила, что мошенники придумали новую схему обмана с помощью криптовалюты президента США Дональда Трампа. По словам эксперта, злоумышленники активно создают фишинговые сайты, целью которых является кража средств с криптокошельков. Для привлечения жертв они используют мемкоин Трампа. Мошенники приглашают владельцев криптовалютных кошельков привязывать их к ненадежным платформам, обещая проверку прав на участие в транзакциях с криптовалютой.
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