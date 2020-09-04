В аэропорту Екатеринбурга начали тестировать на COVID

Тест можно будет сдать прямо в аэропорту Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В екатеринбургском аэропорту Кольцово начал работать пункт тестирования на COVID-19. Об этом сообщается на сайте правительства Свердловской области.

Пункт тестирования организован Центром гигиены и эпидемиологии в Свердловской области на первом этаже терминала «B». Сдать анализы можно с 9:00 до 16:00 без выходных. «Планируется, что после возобновления международного авиасообщения центр тестирования перейдет на круглосуточный режим работы», — говорится в сообщении. Результат тестов обещают прислать на электронную почту в течении суток с момента сдачи анализов.

Ранее URA.RU сообщало, что 1 августа Россия возобновила международные рейсы в Великобританию, Турцию и Танзанию. С 7 августа свои границы для российских граждан вновь открыла Черногория. Также рассматривается возможность возобновления перелетов во Францию, Венгрию, Мальту, Кипр, Иорданию, Китай и Египет. Накануне Евросоюз отказался открывать границы для россиян. Из Екатеринбурга международные рейсы пока не открыты.