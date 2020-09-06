Пермский министр ушел на карантин

Министр ЖКХ и благоустройства Пермского края Андрей Кокорев ушел на больничный. Чиновник регионального правительства мог заразиться коронавирусом после того, как побывал в командировке в Москве.
«Чиновник после возвращения из командировки в Москву сдал тест, который показал положительный результат», — пишет «Коммерсант-Прикамье» со ссылкой на источник.
В пресс-службе министерства ЖКХ края URA.RU подтвердили, что Кокорев находится на больничном, не уточнив других подробностей. «С прошлой недели (Кокорев — прим.ред.) находится на больничном. Его обязанности исполняет заместитель министра Артем Балахнин», — сказала пресс-секретарь министерства Инна Харисова.
URA.RU писало также, что в июне коронавирус выявили у двух депутатов Пермской городской думы: Владимира Плотникова и Александра Филиппова. У последнего, как сообщалось, болезнь протекала «в легкой бессимптомной форме».
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