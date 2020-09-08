Экономисты предсказали, когда закончится кризис

Пандемия коронавируса спровоцировала экономический кризис Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Последствия кризиса, вызванного пандемией коронавируса, будут преодолены уже в следующем году. Такой прогноз дали в свердловском министерстве экономики. Проект постановления правительства о прогнозе социально-экономического развития региона на 2021 и два последующих года опубликован на сайте ведомства.

Но сначала региону предстоит пройти «дно» кризиса: по итогам 2020 года, реальные доходы свердловчан упадут более чем на 4% по сравнению с 2019 годом. Наряду с экономическим упадком прогнозируется рост безработицы. «На конец 2020 года регистрируемая безработица в Свердловской области увеличится до 6%», — сказано в документе. Со следующего года ситуация начнет улучшаться, прогнозируют экономисты. Безработица, по самым пессимистическим прикидкам, не превысит 4,5%, а при благоприятном сценарии снизится до 2,5%. Доходы населения вырастут, как минимум, на 1,2%, а то и на 2%.

Основной индикатор состояния экономики — валовой региональный продукт, упавший в 2020 году почти на 5%, в 2021 году вернется к докризисному значению. При удачном стечении обстоятельств перерастет это значение на 4,1%.