06 сентября 2024

В главной детской больнице Екатеринбурга обновили корпус, работы принимал министр. Фото

В Екатеринбурге открыли обновленный лечебный корпус детской больницы №9
© Служба новостей «URA.RU»
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В обновленном корпусе будут оказывать медицинскую помощь детям от 6 месяцев до 18 лет
В обновленном корпусе будут оказывать медицинскую помощь детям от 6 месяцев до 18 лет

В Екатеринбурге завершили капитальный ремонт двухэтажного лечебного корпуса детской больницы №9 и провели модернизацию кабинета компьютерной томографии. Ремонтные работы в медучреждении площадью 1974,8 квадратных метра были официально завершены министром здравоохранения Андрея Карлова вместе с замом Еленой Чадовой, главным врачом ЦГКБ №6 Робертом Соловьевым, директором Фонда святой Екатерины Александром Андреевым и директором фонда «Дети России» Юлией Нутенко.

«В обновленном корпусе будут оказывать медицинскую помощь детям от 6 месяцев до 18 лет в двух отделениях: гастроэнтерологическом (35 коек) и педиатрическом с нефрологическими койками (25 коек). В первом получат лечение дети с заболеваниями желудочно-кишечного тракта (колиты, гепатиты, воспалительные заболевания кишечника, язвенная болезнь желудка, желчнокаменная болезнь, холециститы, панкреатиты). Во втором — дети с заболеваниями почек, мочевыделительной системы, анемиями», — рассказали URA.RU в Фонде святой Екатерины.

Также, были отремонтированы учебные комнаты кафедры факультетской педиатрии и пропедевтики детских болезней Уральского государственного медицинского университета. В отделении лучевой диагностики отремонтирован кабинет и установлен новый аппарат для компьютерной томографии с расширенным спектром диагностических возможностей.

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В Екатеринбурге завершили капитальный ремонт двухэтажного лечебного корпуса детской больницы №9 и провели модернизацию кабинета компьютерной томографии. Ремонтные работы в медучреждении площадью 1974,8 квадратных метра были официально завершены министром здравоохранения Андрея Карлова вместе с замом Еленой Чадовой, главным врачом ЦГКБ №6 Робертом Соловьевым, директором Фонда святой Екатерины Александром Андреевым и директором фонда «Дети России» Юлией Нутенко. «В обновленном корпусе будут оказывать медицинскую помощь детям от 6 месяцев до 18 лет в двух отделениях: гастроэнтерологическом (35 коек) и педиатрическом с нефрологическими койками (25 коек). В первом получат лечение дети с заболеваниями желудочно-кишечного тракта (колиты, гепатиты, воспалительные заболевания кишечника, язвенная болезнь желудка, желчнокаменная болезнь, холециститы, панкреатиты). Во втором — дети с заболеваниями почек, мочевыделительной системы, анемиями», — рассказали URA.RU в Фонде святой Екатерины. Также, были отремонтированы учебные комнаты кафедры факультетской педиатрии и пропедевтики детских болезней Уральского государственного медицинского университета. В отделении лучевой диагностики отремонтирован кабинет и установлен новый аппарат для компьютерной томографии с расширенным спектром диагностических возможностей.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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