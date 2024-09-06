06 сентября 2024

Мэр Екатеринбурга выдвинул условие миллиардеру, решившему застроить берег Шарташа

Орлова насторожила попытка застроить берег озера Шарташ
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Открытие 30-метрового флагштока с флагом России. Екатеринбург , орлов алексей
Алексей Орлов заявил, что взял ситуацию на контроль Фото:

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов заочно — через URA.RU — выдвинул условие Валерию Ананьеву, владельцу компании «Атомстройкомплекс», решившей построить большой ЖК прямо на берегу озера Шарташ. По словам Орлова, проект может быть реализован только в том случае, если будет соответствовать генплану и пройдет через общественные обсуждения (то есть если не будет угрозы протестов).

«Это не первый заход [„Атома“ на участок], у нас же есть процедура общественных обсуждений. Если там ничего подобного в генплане не предусмотрено, ничего там и не будет. Несмотря на статус застройщика, уважение… Надо уважать жителей и их мнение в первую очередь. Мое твердое убеждение: все, что вблизи таких локаций, как Шарташ, происходит, требует широкого обсуждения», — заявил Орлов, отметив, что «на особый контроль поставил этот вопрос».

Новость по теме
Миллиардер решил воткнуть гигантский ЖК на берегу Шарташа. Фото

Пока его подчиненные блокируют проект. Как сообщил на своей странице депутат гордумы Дмитрий Сергин, накануне комиссия по правилам землепользования и застройки повторно отправила запрос «Атома» по участку на доработку. Участок, принадлежащий компании, в генплане относится к «жилой зоне».

О намерении «Атомстройкомплекса» возвести четырехсекционный жилой комплекс переменной этажности (от 7 до 26 этажей) на берегу Шарташа URA.RU впервые сообщило 21 августа. На нижних этажах зданий хотят разместить помещения общественного назначения. Дворовую территорию расположат на кровле стилобата (общий цоколь, соединяющий сразу несколько зданий). Застройщики обещают также построить надземно-подземный трехуровневый паркинг на 895 мест и к 2045 году возвести детский сад ориентировочно на 150 мест (в районе улиц Изоплитная-Отдыха). Обращен новый ЖК будет прямо на водоем.

Место планируемой застройки
Место планируемой застройки
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В ЖК будет четыре секции
В ЖК будет четыре секции
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Этажность — от семи до 26
Этажность — от семи до 26
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На кровле стилобата будет внутренний двор
На кровле стилобата будет внутренний двор
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Глава Екатеринбурга Алексей Орлов заочно — через URA.RU — выдвинул условие Валерию Ананьеву, владельцу компании «Атомстройкомплекс», решившей построить большой ЖК прямо на берегу озера Шарташ. По словам Орлова, проект может быть реализован только в том случае, если будет соответствовать генплану и пройдет через общественные обсуждения (то есть если не будет угрозы протестов). «Это не первый заход [„Атома“ на участок], у нас же есть процедура общественных обсуждений. Если там ничего подобного в генплане не предусмотрено, ничего там и не будет. Несмотря на статус застройщика, уважение… Надо уважать жителей и их мнение в первую очередь. Мое твердое убеждение: все, что вблизи таких локаций, как Шарташ, происходит, требует широкого обсуждения», — заявил Орлов, отметив, что «на особый контроль поставил этот вопрос». Пока его подчиненные блокируют проект. Как сообщил на своей странице депутат гордумы Дмитрий Сергин, накануне комиссия по правилам землепользования и застройки повторно отправила запрос «Атома» по участку на доработку. Участок, принадлежащий компании, в генплане относится к «жилой зоне». О намерении «Атомстройкомплекса» возвести четырехсекционный жилой комплекс переменной этажности (от 7 до 26 этажей) на берегу Шарташа URA.RU впервые сообщило 21 августа. На нижних этажах зданий хотят разместить помещения общественного назначения. Дворовую территорию расположат на кровле стилобата (общий цоколь, соединяющий сразу несколько зданий). Застройщики обещают также построить надземно-подземный трехуровневый паркинг на 895 мест и к 2045 году возвести детский сад ориентировочно на 150 мест (в районе улиц Изоплитная-Отдыха). Обращен новый ЖК будет прямо на водоем.
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