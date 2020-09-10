Мэра Перми высмеяли в Instagram из-за выборов

Мэра Перми Дмитрия Самойлова высмеяли подписчики в Instagram. Глава города опубликовал снимок, как он проголосовал на выборах губернатора региона, а подписчики стали массово напоминать ему про то, что его самого люди не выбирали.
«Сегодня перед работой сходил на свой избирательный участок и проголосовал на выборах губернатора», — сообщил в Instagram Самойлов. Он отметил, что трехдневное голосование — это правильно решение, которое позволяет пермякам спланировать свое время.
«Господин Самойлов, когда уже Вас будем переизбирать? Вот на выборы мэра я бы с удовольствием пошла, с удовольствием бы против вас с [вице-мэром Людмилой] Гаджиевой проголосовала. Когда доставите такое удовольствие?» — написала комментарий к посту ma.riya6959. «Вот бы мэра позволили пермякам самим себе выбирать, а то у нас мэр не очень, даже так себе», — добавил пользователь silversergei. «Верните выборы мэра!» — призывает alek_kilometers_of_adventure.
На подобные комментарии ни Самойлов, ни администрация Перми не стали отвечать. При этом на ряд других высказываний, касающихся городских проблем, ответы людям даны.
Прямые выборы мэра Перми отменили в 2010 году. Последним избранным градоначальником стал Игорь Шубин (сейчас — депутат Госдумы РФ). После него мэром Перми был Игорь Сапко (сейчас — депутат Госдумы РФ), который совмещал эту должность с постом председателя гордумы. В 2016 году глава администрации стал также главой города, тогда же произошло назначение Самойлова — его кандидатуру одобрили депутаты гордумы.
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