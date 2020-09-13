13 сентября 2020

КПРФ намерена бороться за отмену многодневного голосования

© Служба новостей «URA.RU»
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ВЫБОРЫ 2018. Голосование на выборах президента РФ в гимназии № 104. Екатеринбург , коиб, бюллетени, выборы 2018, избирательный участок, выборы президента, голосование, урна для голосования
КПРФ намерена бороться за отмену многодневного голосования Фото: Анна Майорова © URA.RU

КПРФ намерена выступить против процедуры многодневного голосования. Об этом журналистам на площадке марафона «Ночь выборов» рассказал заместитель председателя ЦК партии Юрий Афонин.

«Мы будем бороться за отмену этого [многодневного] голосования, мы внесем законопроект, который вернется к этому вопросу. Мы будем добиваться в Верховном и Конституционном суде отмены трехдневного голосования», — приводит ТАСС слова политика.

Он уверен, что в ходе многодневного голосования партия власти и ее кандидаты получают «абсолютное, суперколоссальное, совершенно несоизмеримое, нереальное количество голосов». Наблюдатели, по словам Афонина, фиксировали грубые нарушения при выездном, надомном и досрочном голосованиях.

В России завершился единый день голосования. 13 сентября состоялось больше девяти тысяч избирательных кампаний в 83 регионах страны. По итогу будут замещены больше 78 тысяч депутатских мандатов и выборных должностей. Досрочное голосование, по решению ЦИК, проходило в течение двух дней — 11 и 12 сентября.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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