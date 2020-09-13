КПРФ намерена бороться за отмену многодневного голосования

КПРФ намерена выступить против процедуры многодневного голосования. Об этом журналистам на площадке марафона «Ночь выборов» рассказал заместитель председателя ЦК партии Юрий Афонин.
«Мы будем бороться за отмену этого [многодневного] голосования, мы внесем законопроект, который вернется к этому вопросу. Мы будем добиваться в Верховном и Конституционном суде отмены трехдневного голосования», — приводит ТАСС слова политика.
Он уверен, что в ходе многодневного голосования партия власти и ее кандидаты получают «абсолютное, суперколоссальное, совершенно несоизмеримое, нереальное количество голосов». Наблюдатели, по словам Афонина, фиксировали грубые нарушения при выездном, надомном и досрочном голосованиях.
В России завершился единый день голосования. 13 сентября состоялось больше девяти тысяч избирательных кампаний в 83 регионах страны. По итогу будут замещены больше 78 тысяч депутатских мандатов и выборных должностей. Досрочное голосование, по решению ЦИК, проходило в течение двух дней — 11 и 12 сентября.
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