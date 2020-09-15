Свердловскую мусорную компанию грозят лишить прибыльного бизнеса

активисты настаивают, что статус регоператора ТБо «Экосервис» получило незаконно Фото: Анна Майорова © URA.RU

Красноуфимские экологи настаивают на необходимости лишения ТБО «Экосервис» статуса регионального оператора по обращению с мусором в западном кластере Свердловской области. Как заявила URA.RU председатель инициативной группы по экологическому сопровождению проекта строительства завода Татьяна Сысолятина, поводом для этого является предоставление ТБО «Экосервис» поддельной банковской гарантии.

По ее словам, жалобу могут направить в администрацию президента. Факт подделки банковской гарантии выяснился в суде по расторжению концессионного соглашения между «Экосервисом» и муниципалитетом на строительство мусоросортировочного завода и полигона в окрестностях Красноуфимска. «По этому соглашению мы передали концессионерам два земельных участка. Нам была представлена банковская гарантия от ПАО „Восточный экспресс банк“. В марте 2020 года у нас вызвали сомнения данные банковские гарантии», — рассказал врио главы городского управления муниципальным имуществом Хавис Акберов.

В банк был направлен запрос, на который пришел ответ о том, что банковская гарантия предприятию на сумму 50 млн рублей не предоставлялась. Теперь городские власти требуют вернуть землю и возместить убытки городской казны в сумме 2,5 млн рублей. В свою очередь, «Экосервис» в ходе судебного заседания возложил вину на банковского брокера. «Нам предложили услуги брокеров… Предложили — сделали. И у нас оснований не было для проверки. И мы не собирались никого обманывать», — заявила замдиректора ТБО «Экосервис» Анна Распопова.

Как заявил URA.RU министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов, инцидент с лицензией никоим образом не связан со статусом регоператора. «Поддельная гарантия была дана администрации по концессии. ТБО „Экосервис“ подало в суд на брокера, который занимался оформлением. Посмотрим решение суда. Но все эти разбирательства не касаются статуса регоператора», — прокомментировал министр.