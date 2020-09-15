На место прибыла скорая помощь Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Екатеринбурге пятилетнего ребенка затянуло в эскалатор. Об этом URA.RU сообщили очевидцы события. ЧП произошло в торговом центре Goodmart на улице Белореченской, 28.

Впрочем, по данным URA.RU, помощь спасателей не понадобилась — сотрудники ТРЦ сумели сами извлечь ногу ребенка из эскалаторной ленты. «На место прибыла бригада скорой помощи», — рассказал посетитель торгового центра. Медики диагностировали у ребенка ушибы и ссадины.

URA.RU попыталось связаться с администрацией ТРЦ Goodmart — к моменту публикации получить комментарий не удалось.

ЧП произошло в ТРЦ Goodmart на Белореченской Фото: с сайта phoenix-ekb.ru