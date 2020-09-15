На место прибыла скорая помощь
В Екатеринбурге пятилетнего ребенка затянуло в эскалатор. Об этом URA.RU сообщили очевидцы события. ЧП произошло в торговом центре Goodmart на улице Белореченской, 28.
Впрочем, по данным URA.RU, помощь спасателей не понадобилась — сотрудники ТРЦ сумели сами извлечь ногу ребенка из эскалаторной ленты. «На место прибыла бригада скорой помощи», — рассказал посетитель торгового центра. Медики диагностировали у ребенка ушибы и ссадины.
URA.RU попыталось связаться с администрацией ТРЦ Goodmart — к моменту публикации получить комментарий не удалось.
ЧП произошло в ТРЦ Goodmart на Белореченской
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