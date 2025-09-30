В СИЗО Екатеринбурга начали проверку после смерти зека

В екатеринбургском СИЗО-1 организовали служебную проверку в связи со смертью арестанта, обвиняемого по ч. 1 ст. 228 УК РФ (незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств). Всего под стражей мужчина пробыл 12 дней, рассказали URA.RU в пресс-службе областного ГУФСИН.
«Вячеслав Я. содержался с 12 сентября 2025 года в СИЗО-1. Имел тяжелые хронические заболевания», — пояснили в ведомстве. В связи с ухудшением состояния здоровья через четыре дня его доставили в больницу №2 медико-санитарной части ФСИН.
После выявления заболевания арестанта госпитализировали в стационар 21 сентября. Однако через три дня он скончался в областной психиатрической больнице.
Об этом стало известно накануне. По данным силовиков, смерть не носит криминального характера.
