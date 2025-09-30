В СИЗО Екатеринбурга начали проверку после смерти зека

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Арестант пробыл под стражей 12 дней
Арестант пробыл под стражей 12 дней Фото:

В екатеринбургском СИЗО-1 организовали служебную проверку в связи со смертью арестанта, обвиняемого по ч. 1 ст. 228 УК РФ (незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств). Всего под стражей мужчина пробыл 12 дней, рассказали URA.RU в пресс-службе областного ГУФСИН.

«Вячеслав Я. содержался с 12 сентября 2025 года в СИЗО-1. Имел тяжелые хронические заболевания», — пояснили в ведомстве. В связи с ухудшением состояния здоровья через четыре дня его доставили в больницу №2 медико-санитарной части ФСИН.

После выявления заболевания арестанта госпитализировали в стационар 21 сентября. Однако через три дня он скончался в областной психиатрической больнице.

Об этом стало известно накануне. По данным силовиков, смерть не носит криминального характера.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В екатеринбургском СИЗО-1 организовали служебную проверку в связи со смертью арестанта, обвиняемого по ч. 1 ст. 228 УК РФ (незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств). Всего под стражей мужчина пробыл 12 дней, рассказали URA.RU в пресс-службе областного ГУФСИН. «Вячеслав Я. содержался с 12 сентября 2025 года в СИЗО-1. Имел тяжелые хронические заболевания», — пояснили в ведомстве. В связи с ухудшением состояния здоровья через четыре дня его доставили в больницу №2 медико-санитарной части ФСИН. После выявления заболевания арестанта госпитализировали в стационар 21 сентября. Однако через три дня он скончался в областной психиатрической больнице. Об этом стало известно накануне. По данным силовиков, смерть не носит криминального характера.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...