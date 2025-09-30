Главный по туризму на Урале дал наказ мэру курортного турецкого города

Глава Уральской ассоциации туризма Михаил Мальцев в ходе деловой беседы с мэром турецкого курортного города Аланья Османом Тарыком Озчеликом призвал местные власти создавать более комфортные условия для российских туристов и искоренять проявления русофобии. Об этом Мальцев сообщил журналисту URA.RU, отметив заметные изменения в атмосфере турецких курортов в текущем сезоне.
«В августе текущего года я лично общался с мэром Аланьи и руководителями гостиничных ассоциаций, подчеркивая важность создания комфортных условий для российских гостей. Если они хотят, чтобы русский турист чаще посещал их страну, необходимо отслеживать, чтобы не возникало негативных настроений», — заявил Мальцев.
По его словам, решение гостиничного бизнеса ориентироваться на российских туристов обусловлено экономической целесообразностью. «Русские туристы — это те, кто приносят деньги и не доставляют забот. Это основа экономики многих курортных городов», — отметил Мальцев. Он добавил, что кратковременные модные тенденции в поддержке той или иной страны быстро уходят, если не подкреплены экономическими интересами.
Глава уральского туризма также обратил внимание на ситуацию в других популярных направлениях. По его словам, в Грузии до сих пор встречаются оскорбительные надписи в адрес россиян, что негативно сказывается на туристической привлекательности страны. «В Европе еще три года назад подобные проявления были заметны, сейчас они сведены к минимуму. Надеюсь, что и в Грузии ситуация изменится», — уточнил он.
Мальцев считает, что перемены на турецких курортах связаны не только с работой профессионалов, но и с общей усталостью от политизированной повестки. «Постепенно побеждает здравый смысл: бизнесу важно, чтобы туристы чувствовали себя комфортно и возвращались вновь», — резюмировал он.
По итогам беседы с руководством Аланьи Мальцев выразил уверенность, что выбранный вектор на создание комфортных условий для россиян будет сохранен. «Мэр и представители отрасли меня прекрасно поняли: важно не только включать в плейлисты российских исполнителей, но и в целом строить политику гостеприимства», — отметил он.
«Таким образом, ситуация на турецких курортах демонстрирует позитивные изменения в отношении к российским гостям. Благодаря усилиям профессионального сообщества и здравому смыслу бизнеса для россиян создаются более комфортные условия, что способствует росту туристического потока и укреплению экономических связей между странами», — резюмировал Мальцев.
