Главный по туризму на Урале дал наказ мэру курортного турецкого города

Глава УАТ Мальцев призвал мэра Аланьи Озчелика пресекать русофобские настроения
Турецкие курорты вновь сосредотачивают внимание на привлечении туристов из России
Турецкие курорты вновь сосредотачивают внимание на привлечении туристов из России

Глава Уральской ассоциации туризма Михаил Мальцев в ходе деловой беседы с мэром турецкого курортного города Аланья Османом Тарыком Озчеликом призвал местные власти создавать более комфортные условия для российских туристов и искоренять проявления русофобии. Об этом Мальцев сообщил журналисту URA.RU, отметив заметные изменения в атмосфере турецких курортов в текущем сезоне.

«В августе текущего года я лично общался с мэром Аланьи и руководителями гостиничных ассоциаций, подчеркивая важность создания комфортных условий для российских гостей. Если они хотят, чтобы русский турист чаще посещал их страну, необходимо отслеживать, чтобы не возникало негативных настроений», — заявил Мальцев.

По его словам, решение гостиничного бизнеса ориентироваться на российских туристов обусловлено экономической целесообразностью. «Русские туристы — это те, кто приносят деньги и не доставляют забот. Это основа экономики многих курортных городов», — отметил Мальцев. Он добавил, что кратковременные модные тенденции в поддержке той или иной страны быстро уходят, если не подкреплены экономическими интересами.

Глава уральского туризма также обратил внимание на ситуацию в других популярных направлениях. По его словам, в Грузии до сих пор встречаются оскорбительные надписи в адрес россиян, что негативно сказывается на туристической привлекательности страны. «В Европе еще три года назад подобные проявления были заметны, сейчас они сведены к минимуму. Надеюсь, что и в Грузии ситуация изменится», — уточнил он.

Мальцев считает, что перемены на турецких курортах связаны не только с работой профессионалов, но и с общей усталостью от политизированной повестки. «Постепенно побеждает здравый смысл: бизнесу важно, чтобы туристы чувствовали себя комфортно и возвращались вновь», — резюмировал он.

По итогам беседы с руководством Аланьи Мальцев выразил уверенность, что выбранный вектор на создание комфортных условий для россиян будет сохранен. «Мэр и представители отрасли меня прекрасно поняли: важно не только включать в плейлисты российских исполнителей, но и в целом строить политику гостеприимства», — отметил он.

«Таким образом, ситуация на турецких курортах демонстрирует позитивные изменения в отношении к российским гостям. Благодаря усилиям профессионального сообщества и здравому смыслу бизнеса для россиян создаются более комфортные условия, что способствует росту туристического потока и укреплению экономических связей между странами», — резюмировал Мальцев. 

