Назван главный минус российской вакцины от коронавируса

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Вакцина от центра «Вектор» не даст пожизненного иммунитета к COVID-19 Фото: Анна Майорова © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Вакцина от COVID-19 от научного центра «Вектор» не создает пожизненного иммунитета к коронавирусу. С таким заявлением выступил сотрудник организации.

«Вакцина „Вектора“ не создает пожизненного иммунитета», — передает РИА «Новости» со ссылкой на неназванного работника «Вектора». Он отметил, что сыворотка дает иммунитет минимум на полгода и достаточно устойчиво реагирует на мутации вируса.

В третьем этапе испытаний новой вакцины от центра «Вектор» примут участие не менее трех тысяч человек, добавил сотрудник. По его словам, первые результаты испытаний появятся в ближайшие месяцы, однако конкретных дат пока нет.

Ранее в России была зарегистрирована первая вакцина от коронавируса Sputnik V. Позднее были опубликованы ограничения, которые нужно соблюдать участникам пострегистрационных исследований, передает RT. В частности, нужно отказаться от употребления алкоголя.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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