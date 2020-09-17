Назван главный минус российской вакцины от коронавируса

Вакцина от COVID-19 от научного центра «Вектор» не создает пожизненного иммунитета к коронавирусу. С таким заявлением выступил сотрудник организации.
«Вакцина „Вектора“ не создает пожизненного иммунитета», — передает РИА «Новости» со ссылкой на неназванного работника «Вектора». Он отметил, что сыворотка дает иммунитет минимум на полгода и достаточно устойчиво реагирует на мутации вируса.
В третьем этапе испытаний новой вакцины от центра «Вектор» примут участие не менее трех тысяч человек, добавил сотрудник. По его словам, первые результаты испытаний появятся в ближайшие месяцы, однако конкретных дат пока нет.
Ранее в России была зарегистрирована первая вакцина от коронавируса Sputnik V. Позднее были опубликованы ограничения, которые нужно соблюдать участникам пострегистрационных исследований, передает RT. В частности, нужно отказаться от употребления алкоголя.
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