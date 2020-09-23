Сердце ребенка пытались запустить с помощью прямого массажа Фото: Илья Московец © URA.RU

В Магнитогорске задохнулся и умер двухлетний мальчик, доставленный на скорой в детскую больницу №3 с признаками ларингита. Родные рассказывают о бездействии врачей. В больнице, в свою очередь, заявили URA.RU, что сделали все возможное.

По словам бабушки умершего ребенка, трагедия произошла в ночь с 18 на 19 сентября, когда маленького Мирона, отключив от аппарата ИВЛ в реанимобиле, перенесли в приемный покой больницы. После безуспешного ожидания мать сама понесла малыша в реанимацию, но ее вернул с полдороги встретившийся врач-реаниматолог.

«На кушетке Мироша уже не мог сидеть самостоятельно, заваливался на бок, губки синели. В это время врач слушал его дыхание фонендоскопом, а медсестра предлагала градусник, чтобы измерить умирающему без кислорода ребенку температуру! Послушав, врач сидел, смотрел на моего еще живого внука, буквально сложив ручки и говорил: » Да, что ж так поздно привезли«», — рассказала женщина. По ее словам, мальчик умер буквально через несколько минут после того, как его, наконец, забрали в реанимацию.

«Двухлетний ребенок 19 сентября был доставлен в 00:45 в критическом состоянии, без сознания. Реанимационная бригада под руководством Виктора Муштея, доктора с 34-летним стажем, 30 минут боролась за его жизнь: выполнили интубацию, искусственную вентиляцию легких. Когда сердце ребенка остановилось, врач продолжал его прямой массаж. Однако восстановить сердечную деятельность не удалось», — рассказали URA.RU в больнице. Также там подчеркнули, что в тот день к малышу выезжала скорая, но мама отказалась от госпитализации.