Свердловский бизнес после карантина преследуют налоговики

Сотрудники свердловского управления Федеральной налоговой службы (ФНС) после коронавирусного карантина увеличили число проверок. Об этом сообщил источник URA.RU в бизнес-кругах и подтвердили юристы.
«В конце августа — начале сентября ФНС активизировала действия по увеличению сборов в бюджет. Так как они не могли проверять предприятия, то рассылали запросы информации. В случае сомнений получали повод для тщательной проверки. Сначала взялись за аптеки, потом взялись за пилорамы, ритейл и охранные структуры», — уточнил собеседник.
Партнер юридической компании Veritas Law Office Роман Лукичев в беседе с URA.RU подтвердил данные об активизации налоговиков. «Мы фиксируем существенное увеличение активности налоговых органов, в том числе количества направляемых запросов в рамках мероприятий налогового контроля. Это в большей степени связано с тем, что из-за COVID-19 налоговые органы приостанавливали контрольные мероприятия на несколько месяцев и теперь наверстывают упущенное», — уточнил он. По его словам, несмотря на снижение общего числа проверок, собираемость налогов существенно растет.
Получить оперативный комментарий в свердловском управлении ФНС не удалось. В ведомство был отправлен запрос. На момент публикации ответ не получен.
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