В Екатеринбурге снова открывают COVID-госпитали

В регионе готовятся к росту числа заболевших Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В Екатеринбурге начали создавать дополнительные места в больницах для лечения пациентов с коронавирусом. Об этом URA.RU рассказала жительница города. Информацию подтвердил инсайдер в медицинской среде.

Жительница Екатеринбурга Ольга Комлева пожаловалась, что ее матери отказали в плановой госпитализации в ГКБ №3. «Сегодня мне позвонила администратор Полина и сказала, что больницу перепрофилируют под инфекционный центр для больных ковидом, а что делать больным, которые должны были лечь на лечение по профилю, она не знает», — написала жительница Екатеринбурга на свое странице в Facebook. Она отметила, что с трудом добилась направления на госпитализацию; состояние ее матери, которая год назад пострадала в аварии, ухудшается.

Высокопоставленный источник в медицинской среде сообщил, что ему известно об открытии новых 100 коек для больных коронавирусом в ГКБ№ 14. В оперштабе Свердловской области по борьбе с коронавирусом на вопрос корреспондента об открытии новых коек для больных COVID на момент публикации новости не ответили.

Согласно данным уральского полпредства на 24 сентября, из 4094 коек, предназначенных для больных коронавирусом и пневмонией свердловчан, занята 2561 (62,6%). При этом число заболевших 25 сентября оказалось самым высоким с конца августа — выявлено 137 заболевших. Инсайдеры из медицинской среды предупредили, что резкий рост числа заболевших может начаться через неделю после Москвы.