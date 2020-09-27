Оппозиция ищет рычаг давления на свердловских депутатов

«Народная инициатива» добилась внесения в заксобрание законопроекта о прямых выборах мэров. Осталось убедить депутатов его принять Фото: Анна Майорова © URA.RU

«Народная инициатива» подготовит коллективное обращение муниципальных депутатов к областному заксобранию в поддержку законопроекта о возврате прямых выборов мэров. Об этом URA.RU заявил лидер инициативной группы по продвижению законопроекта депутат Екатеринбургской гордумы Андрей Пирожков.

«Теперь будем работать с областными депутатами, готовим коллективное обращение муниципальных депутатов со всей области с просьбой поддержать законопроект. Также планируем создать сайт, на котором любой житель области сможет найти своего депутата и написать ему письмо с просьбой поддержать инициативу при рассмотрении», — прокомментировал Андрей Пирожков. Он поблагодарил аппарат заксобрания за проделанную работу.

Как писало URA.RU, из 13 с небольшим тысяч подписей в поддержку законопроекта, сданных «Народной инициативой», в областном парламенте отбраковали 1297. Остальные 11 723 признаны действительными, при том, что условием рассмотрения документа является наличие 10 000 подлинных подписей. Согласно законодательству, в течение 30 дней законопроект должен быть вынесен на рассмотрение профильного комитета. По словам спикера областного парламента Людмилы Бабушкиной, вполне возможно, что рассмотрение начнется раньше — уже в течение следующего месяца.