28 сентября 2020

Свердловский обком КПРФ раскрыл темы предвыборного пиара

© Служба новостей «URA.RU»
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Лидер свердловских коммунистов встретился с обманутыми пайщиками у входа в заксобрание предоставлено обкомом КПРФ

Глава свердловского обкома КПРФ Александр Ивачев определился с темами, которые свердловские коммунисты будут использовать для раскрутки на предстоящих парламентских выборах. Одной из них является тема обманутых пайщиков кредитно-потребительских кооперативов (КПК). Как Ивачев рассказал URA.RU, у входа в заксобрание состоялась встреча с представителями 5 тких организаций.

«Они инициировали коллективное обращение к [спикеру заксобрания] Людмиле Бабушкиной с просьбой провести депутатские слушания на базе законодательного собрания. Учитывая тот факт, что заксобрание в связи с пандемией коронавируса работает в закрытом режиме, я взял обращение, прошел контроль и передал его в канцелярию», — сообщил Ивачев. Он отметил, что ранее уже обращался к спикеру с аналогичным предложением, и подписи граждан стали поддержкой его инициативы. Коммунисты предлагают пересмотреть нормативную базу, на основании которой действуют КПК. По данным свердловского обкома КПРФ, который проанонсировал встречу пайщиков у стен областного парламента, в регионе насчитывается более 10 000 обманутых пайщиков, сумма ущерба от действий мошенников составляет около 8 млрд рублей.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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