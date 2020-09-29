Партия, которой пугаются политики Екатеринбурга, оказалась нищей

КПРФ выдвинуло на довыборы двух неизвестных кандидатов Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Вторая по числу депутатов сила Екатеринбурга — КПРФ — отказалась конкурировать на довыборах в гордуму с кандидатами от авторитетного бизнесмена, который при помощи «Единой России» пытается расширить свою фракцию в гордуме и продолжить атаки на мэра Александра Высокинского. Как стало известно URA.RU, коммунисты, уже имеющие в гордуме шесть мандатов, выдвинули на довыборы Виталия Ряписова (округ №9, Ленинский район) и Ольгу Прожерину (округ №3, Верх-Исетский район).

Секретарь свердловского обкома КПРФ Александр Ивачев заявил URA.RU, что партийцы настроены на серьезную борьбу. «Мы уверены, Екатеринбургу нужны политики с чистой репутацией и действующие в интересах народного большинства, преданные одной партии, одному городу и одной стране», — заявил он. На вопрос, как коммунисты намерены раскрутить неизвестных никому политиков за неполные два месяца, глава обкома ответил, что это будет делаться с помощью сетки активистов КПРФ в избирательных округах.

В 2018 году Прожерина и Ряписов уже пытались избраться в гордуму, но уступили в своих округах. Как сообщает источник URA.RU, их участие в этой кампании будет номинальным. Однако, если отказу ЛДПР и «Яблока» соперничать с «Единой Россией» мог предшествовать сговор с авторитетным бизнесом (который ранее продавил выдвижение от «ЕР» бывших «эсеров» Виталия Чачина и Антона Швалева), то КПРФ, имеющая в думе шесть мандатов, как утверждает инсайдер, «просто решила не тратить ресурсы на полноценную кампанию» из-за нехватки средств в партячейке.