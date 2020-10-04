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В ХМАО общественника хотят лишить статуса за мнение в соцсетях

© Служба новостей «URA.RU»
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Форум общественного согласия. Пленарная сессия «Прямой разговор с Губернатором». Сургут, логинов эдуард
Эдуард Логинов сам является многодетным отцом Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Члена общественной палаты ХМАО Эдуарда Логинова предлагают лишить этого статуса за его резкий комментарий в адрес многодетных семей в социальных сетях. Соответствующая петиция появилась на сайте Change.org.

«Член Общественной палаты ХМАО Эдуард Логинов заявил, что государство не обязано помогать многодетным семьям, а родителям, которые сами не могут содержать детей, посоветовал отдать их в детский дом», — описывает ситуацию автор петиции Антон Пантин. Он считает, что своим высказыванием Логинов нарушил кодекс этики Общественной палаты ХМАО и предлагает лишить его членства в этой структуре.

Сам Логинов в разговоре с журналистом агентства подчеркнул, что в переписке в соцсетях он не оскорблял многодетные семьи, а просто ответил на комментарий конкретного человека. «Я посчитал, что в самом посте содержалась весьма похабная риторика в адрес государства. А я считаю, что в Югре существуют самые большие социальные льготы для различных категорий населения, в том числе и многодетных семей. Вот и высказался на эту тему. Это мое личное мнение, я произносил его не от лица члена Общественной палаты ХМАО», — прокомментировал сам Логинов.

Источник URA.RU в политическом истеблишменте региона считает, что в отношении Логинова развернулась травля. «Публикации в прессе не смолкают несколько дней. Многие решили на этой истории заработать себе политические очки и пропиариться за его счет. Хотя ситуация на самом деле яйца выеденного не стоит, а слова Логинова выдернуты из контекста», — считает инсайдер.

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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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