В ХМАО общественника хотят лишить статуса за мнение в соцсетях

Эдуард Логинов сам является многодетным отцом Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Члена общественной палаты ХМАО Эдуарда Логинова предлагают лишить этого статуса за его резкий комментарий в адрес многодетных семей в социальных сетях. Соответствующая петиция появилась на сайте Change.org.

«Член Общественной палаты ХМАО Эдуард Логинов заявил, что государство не обязано помогать многодетным семьям, а родителям, которые сами не могут содержать детей, посоветовал отдать их в детский дом», — описывает ситуацию автор петиции Антон Пантин. Он считает, что своим высказыванием Логинов нарушил кодекс этики Общественной палаты ХМАО и предлагает лишить его членства в этой структуре.

Сам Логинов в разговоре с журналистом агентства подчеркнул, что в переписке в соцсетях он не оскорблял многодетные семьи, а просто ответил на комментарий конкретного человека. «Я посчитал, что в самом посте содержалась весьма похабная риторика в адрес государства. А я считаю, что в Югре существуют самые большие социальные льготы для различных категорий населения, в том числе и многодетных семей. Вот и высказался на эту тему. Это мое личное мнение, я произносил его не от лица члена Общественной палаты ХМАО», — прокомментировал сам Логинов.

Источник URA.RU в политическом истеблишменте региона считает, что в отношении Логинова развернулась травля. «Публикации в прессе не смолкают несколько дней. Многие решили на этой истории заработать себе политические очки и пропиариться за его счет. Хотя ситуация на самом деле яйца выеденного не стоит, а слова Логинова выдернуты из контекста», — считает инсайдер.