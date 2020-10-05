Российские дети сняли клип в честь дня рождения Кадырова. Видео

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Клипарт. Сток Сайт президента России, кадыров рамзан
Группа «Мечтатели» подарили Рамзану Кадырову песню Фото: официальный сайт Президента России kremlin.ru

Детская музыкальная группа «Мечтатели» из Санкт-Петербурга поздравили главу Чеченской Республики Рамзана Кадырова с днем рождения. В честь праздника дети сняли клип.

«С днем рождения! Не болеть! Долго-долго жить!», — поют дети. В клипе они собираются в Грозный, чтобы лично поздравить Кадырова с праздником и подарить ему песню. В съемках принимали участие дети разных возрастных групп — от 2 до 15 лет, передает агентство Nation News.

Главе Чечни исполняется 44 года, а в столице Чечни празднуется также день города. Президент России Владимир Путин поздравил его с днем рождения, а жителей Грозного — с Днем города, передает «Федеральное агентство новостей». Кадыров пожелал всем счастья, процветания, мира и благополучия, поздравляя горожан с праздником на своей странице во «ВКонтакте».

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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