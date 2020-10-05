Детская музыкальная группа «Мечтатели» из Санкт-Петербурга поздравили главу Чеченской Республики Рамзана Кадырова с днем рождения. В честь праздника дети сняли клип.
«С днем рождения! Не болеть! Долго-долго жить!», — поют дети. В клипе они собираются в Грозный, чтобы лично поздравить Кадырова с праздником и подарить ему песню. В съемках принимали участие дети разных возрастных групп — от 2 до 15 лет, передает агентство Nation News.
Главе Чечни исполняется 44 года, а в столице Чечни празднуется также день города. Президент России Владимир Путин поздравил его с днем рождения, а жителей Грозного — с Днем города, передает «
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