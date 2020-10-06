Спикеры поговорят о том, что Россия и Швециямогут предложить друг другу Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В рамках проекта INNOPROM ONLINE 7 октября пройдет очередная онлайн-сессия с участием федеральных спикеров. В прямом эфире на URA.RU можно будет посмотреть трансляцию дискуссии на тему «Промышленный диалог Россия-Швеция». Эфир стартует в 12:00 по московскому времени.

В онлайн-встрече примут участие представители российской и шведской промышленности. Они обсудят возможности для развития кооперации и увеличения взаимного товарооборота, а также поговорят о том, что могут предложить страны друг другу.

Спикерами станут вице-президент Торгово-промышленной палаты России Владимир Дмитриев, чрезвычайный и полномочный посол Швеции в России Малена Морд, гендиректор Ingka Russia (ИКЕА) Патрик Энтони, вице-президент по международным проектам «РУСАЛа» Антон Базулев и другие эксперты. Модератором дискуссии выступит директор деловой программы «ИННОПРОМ» Антон Атрашкин.

Новый формат выставки INNOPROM ONLINE стартовал 15 апреля. Каждую среду руководители органов госвласти, а также топ-менеджеры российских и международных компаний обсуждают актуальные проблемы современного производства в России и в мире. Все трансляции доступны на сайте URA.RU.