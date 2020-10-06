В Кремле ответили на сообщения о досрочных выборах в Госдуму

У властей РФ не стоял вопрос о проведении досрочных выборов в Госдуму в 2021 году. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе конференц-колла, отвечая на вопрос корреспондента URA.RU.
Ранее СМИ сообщили, что российская власть сняла вопрос о досрочных выборах в Госдуму. Как писал «
«Не было этого вопроса [о досрочных выборах в Госдуму], его и не стояло. Он стоял на повестке дня политологов и СМИ. Сняли ли они его с повестки дня — не могу сказать», — заявил Песков.
Инсайдеры еще в конце июля сообщали URA.RU, что Кремль откажется от идеи досрочных выборов в Госдуму. Собеседники агентства ссылались на данные закрытых соцопросов, которые фиксировали, что россияне против переноса голосования с осени 2021 года на более ранний срок, так как считают изменения пустой тратой средств и сил в период кризиса. В конце сентября источники URA.RU рассказали, что вместо выборов в Госудму на весну 2021 года будут перенесены региональные выборы.
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