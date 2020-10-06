В Кремле ответили на сообщения о досрочных выборах в Госдуму

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Ежегодная пресс-конференция Владимира Путина. Москва, песков дмитрий
Как заявил Дмитрий Песков, вопрос о досрочных выборах в Госдуму не стоял Фото: Владимир Андреев © URA.RU
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Досрочные выборы в Госдуму

У властей РФ не стоял вопрос о проведении досрочных выборов в Госдуму в 2021 году. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе конференц-колла, отвечая на вопрос корреспондента URA.RU.

Ранее СМИ сообщили, что российская власть сняла вопрос о досрочных выборах в Госдуму. Как писал «Коммерсант», в Кремле не видят смысла в переносе федеральной кампании, поэтому она пройдет по плану в сентябре 2021 года. Эта публикация подтвердила инсайд URA.RU двухмесячной давности о том, что у Кремля пропало желание менять дату голосования.

«Не было этого вопроса [о досрочных выборах в Госдуму], его и не стояло. Он стоял на повестке дня политологов и СМИ. Сняли ли они его с повестки дня — не могу сказать», — заявил Песков.

Инсайдеры еще в конце июля сообщали URA.RU, что Кремль откажется от идеи досрочных выборов в Госдуму. Собеседники агентства ссылались на данные закрытых соцопросов, которые фиксировали, что россияне против переноса голосования с осени 2021 года на более ранний срок, так как считают изменения пустой тратой средств и сил в период кризиса. В конце сентября источники URA.RU рассказали, что вместо выборов в Госудму на весну 2021 года будут перенесены региональные выборы.

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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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