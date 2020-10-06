В Госдуме предложили уравнять в правах отцов и матерей

В Госдуме предложили уравнять в правах матерей и отцов, предоставив последним возможность получать образование или повышать квалификацию во время декретного отпуска. Соответствующий законопроект уже отправлен на рассмотрение в Минтруд России.
Сейчас женщине, находящейся в декрете по уходу за ребенком до трех лет, закон предоставляет право обратиться в службу занятости и за счет государства пройти обучение или курсы повышения квалификации. Это повышает ее шансы на дальнейшее трудоустройство. Однако для отцов таких преференций нет, хотя они тоже имеют право на отпуск.
«В связи с этим я предлагаю внести изменения в законодательство, чтобы папа тоже мог получить возможность профессионального обучения или дополнительного профессионального образования», — приводит газета «Известия» слова члена комитета Госдумы по труду и социальной политике Светланы Бессараб.
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