06 октября 2020

В Госдуме предложили уравнять в правах отцов и матерей

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт 2. Нижневартовск, семья, молодожены
Отцам хотят дать право на обучение в декрете Фото: Александр Елизаров © URA.RU

В Госдуме предложили уравнять в правах матерей и отцов, предоставив последним возможность получать образование или повышать квалификацию во время декретного отпуска. Соответствующий законопроект уже отправлен на рассмотрение в Минтруд России.

Сейчас женщине, находящейся в декрете по уходу за ребенком до трех лет, закон предоставляет право обратиться в службу занятости и за счет государства пройти обучение или курсы повышения квалификации. Это повышает ее шансы на дальнейшее трудоустройство. Однако для отцов таких преференций нет, хотя они тоже имеют право на отпуск.

«В связи с этим я предлагаю внести изменения в законодательство, чтобы папа тоже мог получить возможность профессионального обучения или дополнительного профессионального образования», — приводит газета «Известия» слова члена комитета Госдумы по труду и социальной политике Светланы Бессараб.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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