Свердловских больных коронавирусом лечат по снимку

Север Свердловской области остался без КТ Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Пациенты с коронавирусом в Серове (Свердловская область) лишились возможности пройти компьютерную томографию (КТ) легких. Как сообщила URA.RU читательница, бабушка которой проживает в этом городе, в местной больнице вышел из строя аппарат КТ. Легкие больных исследуют рентгенографией, которая по сути является снимком, не дающим адекватной картины.

«Моей бабушке почти 70 лет, она заболела коронавирусом. Еле добились взятия теста. Результатов пришлось ждать почти неделю. 7 октября огласили результат: положительный. Бабушку посетил врач, никаких лекарств не выписали, оставили дома под наблюдением. Мы просили сделать КТ легких, нам ответили, что в больнице сломался аппарат. Раньше возили в Краснотурьинск, но поломка случилась и там. Сейчас возить больных на КТ некуда. Назначают рентген, но по опыту переболевших он не показывает степени поражения легких», — рассказала корреспонденту Анастасия Б. По ее словам, несмотря на курс антибиотиков у пожилой женщины держится высокая температура, ее мучают кашель и общее недомогание.

Пресс-секретарь серовской больницы Олег Романов подтвердил поломку аппарата. «Его починят через 2-3 дня, необходимая для замены деталь пришла в город, ведутся ремонтные работы. Аппарат новый, но за 1,5 месяца использовался 2,5 тысячи раз. Много это или мало — не могу судить, поскольку не являюсь техническим специалистом», — сообщил представитель больницы. Он подтвердил выход из строя прибора в Краснотурьинске, правда уточнил, что там стоит два аппарата КТ. До ремонта серовского КТ пациентов планируют обследовать с помощью рентгенографии.