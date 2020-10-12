Число тяжело болеющих коронавирусом свердловчан растет

Число болеющих с осложнениями увеличивается Фото: Ритис Бараускас © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Жители Свердловской области стали чаще с осложнениями переносить коронавирус. По данным на 13 октября, 162 пациента находятся в тяжелом состоянии, еще 617 — в состоянии средней тяжести, сообщили в региональном штабе по борьбе с инфекцией.

«Состояние 162 госпитализированных оценивается как тяжелое. 136 из них находятся в реанимационно-анестезиологических отделениях, в том числе 91 — на аппаратах ИВЛ», — уточнили в штабе.

«Стало больше осложнений из-за того, что изменился регламент лечения. Госпитализируют с поражением легких более 50%, из этого состояния гораздо сложнее стабилизировать пациента», — объяснил источник URA.RU в медицинской среде.

За сутки в области зафиксировано 208 заболевших коронавирусом, шестеро скончалось. Общее число смертей достигло 661. За сутки с больничного выписали 156 человек. Общее число выздоровевших достигло 23 358. С начала эпидемии заболело 31 550 свердловчан.