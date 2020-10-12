Источник: экс-командир челябинского ОМОНа умер от коронавируса

В 2016 году Валерий Сенников отметил 70-летний юбилей Фото: пресс-служба ГУ МВД по Челябинской области

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Бывший командир челябинского ОМОНа Валерий Сенников умер, заразившись коронавирусом. Об этом сообщили URA.RU источники в силовых структурах Челябинской области.

«Полковник милиции в отставке Валерий Сенников скончался 12 октября, на 74-м году жизни. Диагноз — ковидная пневмония», — рассказал собеседник агентства. В региональном управлении Росгвардии подтвердили URA.RU кончину бывшего сослуживца, но воздержались от иных комментариев.

Сенников возглавлял отряд милиции особого назначения областного главка с 1989 по 2001 год, став вторым его командиром. Он принимал участие в боевых действиях на Северном Кавказе, был награжден орденом Мужества, медалями «За безупречную службу», а также именным оружием. После ухода со службы Сенников стал учредителем и главой частного охранного предприятия.