Молодежь договорилась о сотрудничестве на встрече с челябинским губернатором

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер встретился с руководителями молодежных объединений региона, которые заключили соглашение о сотрудничестве. Об этом сообщили в пресс-службе областного правительства.
«Нам важно дотянуться до всех, сделать так, чтобы у каждого молодого человека на Южном Урале были равные возможности для развития, самореализации. Не зря мы объявили целью сделать Челябинскую область регионом абсолютных возможностей. И, конечно, достичь всех целей можно только лишь работая вместе, одной командой», — цитирует Текслера пресс-служба правительства.
Во встрече приняли участие представители «Молодой Гвардии Единой России», Движения первых, Общественной молодежной палаты при заксобрании региона, министерства молодежи, профсоюза образования, ассоциации волонтеров Южного Урала, организации «Молодежь Южного Урала», молодежной казачьей организации, студенческих отрядов и общества «Знание». Текслер отметил, что в регионе создано министерство молодежи, которое призвано аккумулировать все молодежные инициативы и развивать их.
В регионе реализуются десятки крупных проектов и программ, в том числе образовательный проекты «Друг с Юга Урала» и «Своя атмосфера». В конце июня в День молодежи прошел Молфест. Также проходят региональный фестиваль «Действуй!», Молодежная ассамблея и множество других мероприятий и проектов, охватывающих десятки тысяч молодых жителей региона.
Губернатор также отметил высокие достижения южноуральской молодежи в различных сферах, включая волонтерство, студенческие отряды и молодежный парламентаризм. В регионе зарегистрировано около 114 тысяч волонтеров.
На встрече было подписано многостороннее соглашение о сотрудничестве между «Молодой Гвардией» и молодежными организациями региона. Оно направлено на совместную организацию мероприятий и взаимодействие в реализации молодежных проектов.
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