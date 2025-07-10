Пьяная челябинка набросилась с ножом на продавца

В Челябинске утром 11 июля пьяная женщина набросилась с ножом на продавца одного из продуктовых магазинов. О случившемся сообщили в официальной группе «ВАРЯГ» в соцсетях, отметив, что обошлось без пострадавших.
«Женщина в состоянии алкогольного опьянения набросилась с ножом на продавца продуктового магазина на улице Ковалевской. К счастью, в торговой точке установлена тревожная кнопка вызова „варягов“», — сообщили URA.RU в группе охранного предприятия в «ВКонтакте».
При задержании женщина оказала сопротивление. Она продолжила бороться даже после приезда полиции. В итоге ее смогли задержать.
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