10 июля 2025

Пьяная челябинка набросилась с ножом на продавца

© Служба новостей «URA.RU»
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От действий женщины никто не пострадал
От действий женщины никто не пострадал Фото:

В Челябинске утром 11 июля пьяная женщина набросилась с ножом на продавца одного из продуктовых магазинов. О случившемся сообщили в официальной группе «ВАРЯГ» в соцсетях, отметив, что обошлось без пострадавших.

«Женщина в состоянии алкогольного опьянения набросилась с ножом на продавца продуктового магазина на улице Ковалевской. К счастью, в торговой точке установлена тревожная кнопка вызова „варягов“», — сообщили URA.RU в группе охранного предприятия в «ВКонтакте».

При задержании женщина оказала сопротивление. Она продолжила бороться даже после приезда полиции. В итоге ее смогли задержать.

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В Челябинске утром 11 июля пьяная женщина набросилась с ножом на продавца одного из продуктовых магазинов. О случившемся сообщили в официальной группе «ВАРЯГ» в соцсетях, отметив, что обошлось без пострадавших. «Женщина в состоянии алкогольного опьянения набросилась с ножом на продавца продуктового магазина на улице Ковалевской. К счастью, в торговой точке установлена тревожная кнопка вызова „варягов“», — сообщили URA.RU в группе охранного предприятия в «ВКонтакте». При задержании женщина оказала сопротивление. Она продолжила бороться даже после приезда полиции. В итоге ее смогли задержать.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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