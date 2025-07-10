Почти 600 домов останутся без горячей воды в Челябинске на предстоящей неделе

В Челябинске с 15 июля стартует четвертый этап опрессовок, в рамках которого без горячей воды останутся почти 600 жилых домов, а также детские сады и больницы. Об этом сообщила пресс-служба администрации города.
«Очередной этап подготовки котельных, тепловых сетей и систем теплоснабжения к следующему отопительному сезону в Челябинске начнется 15 июля и продлится до 29 июля включительно. Под централизованное отключение горячего водоснабжения попадут 578 многоквартирных домов, 47 детских садов, 24 учебных и 16 лечебных учреждений в Калининском, Курчатовском и Центральном районах города», — сообщила пресс-служба мэрии в telegram-канале.
Горячую воду также отключат в домах, обслуживаемых локальными котельными — ООО «Теплосбыт», ООО «Склад-Сервис» и ООО «Макфа». Плановый срок отключения составляет две недели, напомнили в управлении ЖКХ Челябинска. В случае аварийных ситуаций срок опрессовки может быть продлен.
Челябинцам ранее рассказали, как начисляется плата за горячую воду в период опрессовок. Плата должна начисляться по фактическим показаниям со счетчиков или с учетом перерасчета, сообщили URA.RU в пресс-службе «Уралэнергосбыт».
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