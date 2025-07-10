10 июля 2025

Почти 600 домов останутся без горячей воды в Челябинске на предстоящей неделе

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Планово горячую воду отключат на две недели
Планово горячую воду отключат на две недели Фото:

В Челябинске с 15 июля стартует четвертый этап опрессовок, в рамках которого без горячей воды останутся почти 600 жилых домов, а также детские сады и больницы. Об этом сообщила пресс-служба администрации города. 

«Очередной этап подготовки котельных, тепловых сетей и систем теплоснабжения к следующему отопительному сезону в Челябинске начнется 15 июля и продлится до 29 июля включительно. Под централизованное отключение горячего водоснабжения попадут 578 многоквартирных домов, 47 детских садов, 24 учебных и 16 лечебных учреждений в Калининском, Курчатовском и Центральном районах города», — сообщила пресс-служба мэрии в telegram-канале. 

Горячую воду также отключат в домах, обслуживаемых локальными котельными — ООО «Теплосбыт», ООО «Склад-Сервис» и ООО «Макфа». Плановый срок отключения составляет две недели, напомнили в управлении ЖКХ Челябинска. В случае аварийных ситуаций срок опрессовки может быть продлен. 

Челябинцам ранее рассказали, как начисляется плата за горячую воду в период опрессовок. Плата должна начисляться по фактическим показаниям со счетчиков или с учетом перерасчета, сообщили URA.RU в пресс-службе «Уралэнергосбыт».

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Челябинске с 15 июля стартует четвертый этап опрессовок, в рамках которого без горячей воды останутся почти 600 жилых домов, а также детские сады и больницы. Об этом сообщила пресс-служба администрации города.  «Очередной этап подготовки котельных, тепловых сетей и систем теплоснабжения к следующему отопительному сезону в Челябинске начнется 15 июля и продлится до 29 июля включительно. Под централизованное отключение горячего водоснабжения попадут 578 многоквартирных домов, 47 детских садов, 24 учебных и 16 лечебных учреждений в Калининском, Курчатовском и Центральном районах города», — сообщила пресс-служба мэрии в telegram-канале.  Горячую воду также отключат в домах, обслуживаемых локальными котельными — ООО «Теплосбыт», ООО «Склад-Сервис» и ООО «Макфа». Плановый срок отключения составляет две недели, напомнили в управлении ЖКХ Челябинска. В случае аварийных ситуаций срок опрессовки может быть продлен.  Челябинцам ранее рассказали, как начисляется плата за горячую воду в период опрессовок. Плата должна начисляться по фактическим показаниям со счетчиков или с учетом перерасчета, сообщили URA.RU в пресс-службе «Уралэнергосбыт».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...