На ЧТПЗ установили новое газоочистное оборудование

11 июля 2025 в 13:22 Размер текста - 17 +

На ЧТПЗ реализовали третий этап проекта по снижению выбросов Фото: Пресс-служба ЧТПЗ На Челябинском трубопрокатном заводе (ЧТПЗ), входящем в Трубную Металлургическую Компанию (ТМК), реализовали третий этап проекта по снижению выбросов. В работу запущены две новые системы аспирации. «На предприятии успешно реализован третий этап проекта по снижению выбросов в атмосферный воздух согласно комплексному плану по внедрению и реконструкции газоочистного оборудования. На ЧТПЗ введены в эксплуатацию новые газоочистные установки с коэффициентом очистки до 90% в цехе №6 и не менее 95% в цехе №1», — уточнили в пресс-службе завода. Сейчас проводятся дополнительные измерения эффективности систем газоочистки, на основе полученных результатов исследований будет сформирован протокол и направлен в адрес Уральского межрегионального управления Росприроднадзора. Принятые меры являются плановой реализацией программы по внедрению и реконструкции газоочистного оборудования в рамках федерального проекта «Чистый воздух». Так, в 2021 году на предприятии запущена новая система аспирации, которая позволяет ежегодно очищать до шести миллионов кубометров загрязненного воздуха с коэффициентом очистки 99,9%. Газоочистная установка станков плазменной резки труб большого диаметра оборудована 32 фильтровальными мембранными элементами и очищает воздух от взвешенных частиц, пыли и газовоздушных смесей, которые оказывают влияние на окружающую среду. В 2022 году был реализован второй этап проекта по внедрению и реконструкции газоочистного оборудования. В эксплуатацию введена установка, которая обрабатывает 50 тысяч кубометров атмосферного воздуха в час и повышает коэффициент очистки воздуха до 99%. Оборудование установлено на участке плазменной резки в цехе по производству бесшовных труб и оснащена 40 фильтровальными мембранными элементами, состоит из бункера, технического этажа, основных и резервных вентиляторов, а также единого пульта управления. ЧТПЗ в числе первых промышленных предприятий Челябинска выступил с инициативой по установке и реконструкции газоочистного оборудования по улавливанию и очистке от взвешенных частиц, пыли и газовоздушных смесей. На сегодняшний день предприятие вложило в экологические проекты по направлениям «Атмосфера», «Вода» и «Промышленные отходы» три миллиарда рублей. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

На Челябинском трубопрокатном заводе (ЧТПЗ), входящем в Трубную Металлургическую Компанию (ТМК), реализовали третий этап проекта по снижению выбросов. В работу запущены две новые системы аспирации. «На предприятии успешно реализован третий этап проекта по снижению выбросов в атмосферный воздух согласно комплексному плану по внедрению и реконструкции газоочистного оборудования. На ЧТПЗ введены в эксплуатацию новые газоочистные установки с коэффициентом очистки до 90% в цехе №6 и не менее 95% в цехе №1», — уточнили в пресс-службе завода. Сейчас проводятся дополнительные измерения эффективности систем газоочистки, на основе полученных результатов исследований будет сформирован протокол и направлен в адрес Уральского межрегионального управления Росприроднадзора. Принятые меры являются плановой реализацией программы по внедрению и реконструкции газоочистного оборудования в рамках федерального проекта «Чистый воздух». Так, в 2021 году на предприятии запущена новая система аспирации, которая позволяет ежегодно очищать до шести миллионов кубометров загрязненного воздуха с коэффициентом очистки 99,9%. Газоочистная установка станков плазменной резки труб большого диаметра оборудована 32 фильтровальными мембранными элементами и очищает воздух от взвешенных частиц, пыли и газовоздушных смесей, которые оказывают влияние на окружающую среду. В 2022 году был реализован второй этап проекта по внедрению и реконструкции газоочистного оборудования. В эксплуатацию введена установка, которая обрабатывает 50 тысяч кубометров атмосферного воздуха в час и повышает коэффициент очистки воздуха до 99%. Оборудование установлено на участке плазменной резки в цехе по производству бесшовных труб и оснащена 40 фильтровальными мембранными элементами, состоит из бункера, технического этажа, основных и резервных вентиляторов, а также единого пульта управления. ЧТПЗ в числе первых промышленных предприятий Челябинска выступил с инициативой по установке и реконструкции газоочистного оборудования по улавливанию и очистке от взвешенных частиц, пыли и газовоздушных смесей. На сегодняшний день предприятие вложило в экологические проекты по направлениям «Атмосфера», «Вода» и «Промышленные отходы» три миллиарда рублей.