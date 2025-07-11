«Началось в Челябинске и привело в Питер»: ФСБ продолжает громить структуры Ростехнадзора

Сотрудники УФСБ по Челябинской области совместно с Центральным аппаратом ведомства вскрыли коррупцию в Северо-Западном управлении Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор, Санкт-Петербург). Как сообщили URA.RU в пресс-службе регионального управления ФСБ, под следствием оказался главный госинспектор по государственному строительному надзору. По данным URA.RU, речь идет о Сергее Бочкареве.
«Установлено, что в период с 2017 по 2023 годы должностное лицо, осуществляя функции контроля (надзора) за соблюдением требований безопасности при строительстве производственных объектов, за денежные вознаграждения передавал представителям коммерческих организаций служебную информацию о нарушениях, выявленных в ходе контрольно-надзорных мероприятий. В дальнейшем участники преступной группы склоняли строительные компании к заключению договоров на оказание услуг по научно-техническому сопровождению с целью получения разрешительной документации», — сообщили URA.RU в пресс-службе УФСБ по Челябинской области.
За свои действия Бочкарев получил в общей сумме более 3,5 млн рублей. ГСУ СК России в его отношении возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки за незаконные действия в особо крупном размере), в отношении взяткодателей — ч. 5 ст. 291 УК РФ (дача взятки в особо крупном размере)
«В отношении должностного лица Басманным райсудом Москвы избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца. Проводятся следственные действия по закреплению доказательной базы, установлению и документированию иных возможных фактов противоправной деятельности участников сговора», — отметили в пресс-службе ведомства.
Уголовные дела в структурах Ростехнадзора начались в Челябинске: сотрудники ФСБ выявили факты коррупции в Уральском управлении надзорного ведомства. После были проведены обыски в Екатеринбурге и Москве. Чекистов интересовала информация о сотрудниках, которые были поставлены на руководящие должности. Была вероятность, что коррупция в надзорном ведомстве имеет гораздо большие масштабы, и эта вероятность подтвердилась.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.