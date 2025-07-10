В Челябинске закрывается популярная семейная пиццерия

В Челябинске закрывается проработавшая десять лет популярная семейная пиццерия «Папа Карло» на улице Коммуны около парка Гагарина. Филиал на улице Свободы будет работать в прежнем режиме, сообщила владелица Алена Миллер.
«Мы по-прежнему ждем наших любимых гостей на Свободы. На Коммуны будет какое-то другое заведение, благодаря трафику от парка любая концепция будет востребованной», — сообщила Миллер, пишет сайт «74.ру».
Заведение около парка Гагарина было открыто в 2015 году. Сейчас на здании висит вывеска «аренда». Помещение площадью 744 квадратных метра можно снять по цене 1200 рублей за квадратный метр без учета коммунальных платежей.
Ресторан еще принимает гостей. Полностью закроется 20 июля. Обе точки, в том числе та, которая находится на улице Свободы, были частью холдинга «Рестостар». Но группа постепенно распалась.
В Челябинске ранее на продажу выставили другую популярную пиццерию, которая работает под брендом «Додо Пицца». За бизнес на улице 40-летия Победы продавец просил 85 млн рублей.
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