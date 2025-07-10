В Магнитогорске на десять лет лишения свободы осужден дезертир со спецоперации, который причинил тяжкий вред здоровью прохожему. Об этом сообщили в пресс-службе Магнитогорского гарнизонного суда.
«За самовольное оставление части и умышленное причинение тяжкого вреда здоровью осужден военнослужащий по контракту рядовой Н. По совокупности преступлений и приговоров, с учетом смягчающих и отягчающих вину обстоятельств окончательное наказание ему назначено в виде лишения свободы на десять лет в исправительной колонии строгого режима», — уточнили в пресс-службе Магнитогорского гарнизонного суда.
В период мобилизации, стремясь временно избежать исполнения воинских обязанностей и получить передышку от службы, 9 сентября 2024 года он без уважительных причин не вернулся из больницы в воинскую часть, расположенную на территории Донецкой Народной Республики, а отправился в город Аша, где оставался до момента задержания сотрудниками полиции 28 декабря 2024 года.
Кроме того, в ночь на 28 декабря 2024 года, находясь в состоянии алкогольного опьянения в одном из развлекательных заведений на улице города, в ходе внезапно возникшего конфликта он нанес местному жителю несколько ударов руками и ногами по голове и телу. Мужчине был причинен тяжкий вред здоровью.
В суде было установлено, что он, заключая контракт о прохождении военной службы и будучи условно освобожденным, не отбыл ранее назначенное судом наказание в виде лишения свободы. 11 июля 2025 года суд признал подсудимого виновным в совершении преступлений, предусмотренных частью 5 статьи 337 и частью 1 статьи 111 УК РФ.
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