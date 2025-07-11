Брокер банка ВТБ вернул акции «Южуралзолота» в торговый раздел

Брокер «ВТБ Мои инвестиции» вернулся акции национализированного челябинского холдинга «Южуралзолото группа компаний» (ЮГК) в торговый раздел терминала. Такое решение принято на основании судебного документа.
«ВТБ получил новый судебный документ, касающийся операций с акциями ПАО „ЮГК“, принадлежащими миноритариям. В связи с этим ограничения сняты», — сообщили представители банка сайту «РБК Инвестиции».
При этом в офисе брокера напомнили о том, что в настоящий момент торги недоступны. Как 11 июля заметили в «Альфа-банке», сделки по бумаге начнутся, как только Мосбиржа получит соответствующий документ из суда. Сам банк, а до него и «Сбер», открыл для клиентов возможность торговать бумагами эмитента.
О защите интересов розничных акционеров на полях Финансового конгресса в Санкт-Петербурге 3 июля говорил первый заместитель председателя Банка России Владимир Чистюхин. Акциями ЮГК владеет 220 тысяч миноритариев. Ради их спокойствия менеджмент группы находится на постоянной связи с руководством Мосбиржи.
ЮГК Советский райсуд Челябинска национализировал 11 июля. Государству отошли компании «ЮГК», «УК ЮГК», в которой Струков является президентом, и связанные с ними активы.
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