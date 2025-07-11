Брокер банка ВТБ вернул акции «Южуралзолота» в торговый раздел

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Брокер «ВТБ Мои инвестиции» вернул клиентам возможность торговать акциями ЮГК
Брокер «ВТБ Мои инвестиции» вернул клиентам возможность торговать акциями ЮГК Фото:
новость из сюжета
Генпрокуратура потребовала национализировать «Южуралзолото»

Брокер «ВТБ Мои инвестиции» вернулся акции национализированного челябинского холдинга «Южуралзолото группа компаний» (ЮГК) в торговый раздел терминала. Такое решение принято на основании судебного документа.

«ВТБ получил новый судебный документ, касающийся операций с акциями ПАО „ЮГК“, принадлежащими миноритариям. В связи с этим ограничения сняты», — сообщили представители банка сайту «РБК Инвестиции».

При этом в офисе брокера напомнили о том, что в настоящий момент торги недоступны. Как 11 июля заметили в «Альфа-банке», сделки по бумаге начнутся, как только Мосбиржа получит соответствующий документ из суда. Сам банк, а до него и «Сбер», открыл для клиентов возможность торговать бумагами эмитента.

О защите интересов розничных акционеров на полях Финансового конгресса в Санкт-Петербурге 3 июля говорил первый заместитель председателя Банка России Владимир Чистюхин. Акциями ЮГК владеет 220 тысяч миноритариев. Ради их спокойствия менеджмент группы находится на постоянной связи с руководством Мосбиржи.

ЮГК Советский райсуд Челябинска национализировал 11 июля. Государству отошли компании «ЮГК», «УК ЮГК», в которой Струков является президентом, и связанные с ними активы.

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Брокер «ВТБ Мои инвестиции» вернулся акции национализированного челябинского холдинга «Южуралзолото группа компаний» (ЮГК) в торговый раздел терминала. Такое решение принято на основании судебного документа. «ВТБ получил новый судебный документ, касающийся операций с акциями ПАО „ЮГК“, принадлежащими миноритариям. В связи с этим ограничения сняты», — сообщили представители банка сайту «РБК Инвестиции». При этом в офисе брокера напомнили о том, что в настоящий момент торги недоступны. Как 11 июля заметили в «Альфа-банке», сделки по бумаге начнутся, как только Мосбиржа получит соответствующий документ из суда. Сам банк, а до него и «Сбер», открыл для клиентов возможность торговать бумагами эмитента. О защите интересов розничных акционеров на полях Финансового конгресса в Санкт-Петербурге 3 июля говорил первый заместитель председателя Банка России Владимир Чистюхин. Акциями ЮГК владеет 220 тысяч миноритариев. Ради их спокойствия менеджмент группы находится на постоянной связи с руководством Мосбиржи. ЮГК Советский райсуд Челябинска национализировал 11 июля. Государству отошли компании «ЮГК», «УК ЮГК», в которой Струков является президентом, и связанные с ними активы.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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Ссылки по теме
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