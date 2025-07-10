Ремонт на двух мостах на челябинской трассе М-5 идет с опережением на 3 месяца

В Челябинской области завершаются ремонтные работы на мостах через реки Малый и Большой Бердяш на трассе М-5 «Урал» в горнозаводской зоне. Работы планируется завершить в июле, что на три месяца раньше срока по контракту, сообщил исполняющий обязанности заместителя начальника ФКУ Упрдор «Южный Урал» Александр Гусев.
«Планируем полностью завершить работы в течение июля текущего года, что на три месяца раньше предусмотренного государственным контрактом срока. Это позволит разгрузить участки с высокой интенсивностью движения», — сказал Гусев, слова которого в telegram-канале цитирует пресс-служба ведомства.
Готовность объектов через реки Малый и Большой Бердяш сейчас составляет 70%. Правое направление мостов уже полностью отремонтировано, завершены работы по укреплению русла и насыпи подходов. Подрядчики приступили к работам по замене мостового полотна на левой полосе движения.
На трассе М-5 «Урал» в Челябинской области планируется отремонтировать 18 километров дороги. В конце июня дорожные компании уже уложили 4,2 километра выравнивающего слоя, также устранили пучины на 4,4 тысячи квадратных метров, сообщили ранее в пресс-службе ФКУ Упрдор «Южный Урал».
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!