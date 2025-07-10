10 июля 2025

Ремонт на двух мостах на челябинской трассе М-5 идет с опережением на 3 месяца

© Служба новостей «URA.RU»
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Ремонт объектов выполнен на 70%
Ремонт объектов выполнен на 70% Фото:

В Челябинской области завершаются ремонтные работы на мостах через реки Малый и Большой Бердяш на трассе М-5 «Урал» в горнозаводской зоне. Работы планируется завершить в июле, что на три месяца раньше срока по контракту, сообщил исполняющий обязанности заместителя начальника ФКУ Упрдор «Южный Урал» Александр Гусев.

«Планируем полностью завершить работы в течение июля текущего года, что на три месяца раньше предусмотренного государственным контрактом срока. Это позволит разгрузить участки с высокой интенсивностью движения», — сказал Гусев, слова которого в telegram-канале цитирует пресс-служба ведомства. 

Готовность объектов через реки Малый и Большой Бердяш сейчас составляет 70%. Правое направление мостов уже полностью отремонтировано, завершены работы по укреплению русла и насыпи подходов. Подрядчики приступили к работам по замене мостового полотна на левой полосе движения. 

На трассе М-5 «Урал» в Челябинской области планируется отремонтировать 18 километров дороги. В конце июня дорожные компании уже уложили 4,2 километра выравнивающего слоя, также устранили пучины на 4,4 тысячи квадратных метров, сообщили ранее в пресс-службе ФКУ Упрдор «Южный Урал».

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В Челябинской области завершаются ремонтные работы на мостах через реки Малый и Большой Бердяш на трассе М-5 «Урал» в горнозаводской зоне. Работы планируется завершить в июле, что на три месяца раньше срока по контракту, сообщил исполняющий обязанности заместителя начальника ФКУ Упрдор «Южный Урал» Александр Гусев. «Планируем полностью завершить работы в течение июля текущего года, что на три месяца раньше предусмотренного государственным контрактом срока. Это позволит разгрузить участки с высокой интенсивностью движения», — сказал Гусев, слова которого в telegram-канале цитирует пресс-служба ведомства.  Готовность объектов через реки Малый и Большой Бердяш сейчас составляет 70%. Правое направление мостов уже полностью отремонтировано, завершены работы по укреплению русла и насыпи подходов. Подрядчики приступили к работам по замене мостового полотна на левой полосе движения.  На трассе М-5 «Урал» в Челябинской области планируется отремонтировать 18 километров дороги. В конце июня дорожные компании уже уложили 4,2 километра выравнивающего слоя, также устранили пучины на 4,4 тысячи квадратных метров, сообщили ранее в пресс-службе ФКУ Упрдор «Южный Урал».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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