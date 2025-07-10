10 июля 2025

Соцфонд вернул жительнице Коркино 154 тысячи недоплаченной пенсии

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Пресс-конференция "Выборы Президента-2018 в Челябинской области: парламентские партии". Челябинск, гартунг валерий
Пенсию женщине пересчитали после обращения в приемную Валерия Гартунга Фото:

Пенсионерке из Коркино Екатерине Л. после обращения в приемную депутата Госдумы Валерия Гартунга пересчитали пенсию и выплатили 154 тысячи рублей. Об этом сообщила помощница Гартунга Ксения Морозова.

«По заявлению Екатерины Л. мы направили в Соцфонд письмо об истребовании информации по расчету пенсии. Получив ответ, увидели, что зарплатный коэффициент не максимальный. Запросили справки с мест работы. На их основании Соцфонд сделал перерасчет», — уточнила Морозова.

Единовременная выплата пенсионерке составила 154 тысячи рублей. Также на четыре тысячи рублей повысилась и ежемесячная сумма пенсии. По словам помощницы Гартунга, за последние три месяца после обращений в приемную депутата удалось получить от Соцфонда в пользу граждан более 500 тысяч рублей.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Пенсионерке из Коркино Екатерине Л. после обращения в приемную депутата Госдумы Валерия Гартунга пересчитали пенсию и выплатили 154 тысячи рублей. Об этом сообщила помощница Гартунга Ксения Морозова. «По заявлению Екатерины Л. мы направили в Соцфонд письмо об истребовании информации по расчету пенсии. Получив ответ, увидели, что зарплатный коэффициент не максимальный. Запросили справки с мест работы. На их основании Соцфонд сделал перерасчет», — уточнила Морозова. Единовременная выплата пенсионерке составила 154 тысячи рублей. Также на четыре тысячи рублей повысилась и ежемесячная сумма пенсии. По словам помощницы Гартунга, за последние три месяца после обращений в приемную депутата удалось получить от Соцфонда в пользу граждан более 500 тысяч рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...