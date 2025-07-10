Соцфонд вернул жительнице Коркино 154 тысячи недоплаченной пенсии

Пенсионерке из Коркино Екатерине Л. после обращения в приемную депутата Госдумы Валерия Гартунга пересчитали пенсию и выплатили 154 тысячи рублей. Об этом сообщила помощница Гартунга Ксения Морозова.
«По заявлению Екатерины Л. мы направили в Соцфонд письмо об истребовании информации по расчету пенсии. Получив ответ, увидели, что зарплатный коэффициент не максимальный. Запросили справки с мест работы. На их основании Соцфонд сделал перерасчет», — уточнила Морозова.
Единовременная выплата пенсионерке составила 154 тысячи рублей. Также на четыре тысячи рублей повысилась и ежемесячная сумма пенсии. По словам помощницы Гартунга, за последние три месяца после обращений в приемную депутата удалось получить от Соцфонда в пользу граждан более 500 тысяч рублей.
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